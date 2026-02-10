「ガラケー」と呼ばれる旧来型の携帯電話で主に使われている通信規格「３Ｇ」回線の国内でのサービスが３月末で終了する。

高齢層を中心に約５０万人が現在も利用しており、ドコモは早期にスマートフォンなどへ契約変更するよう呼びかけている。ＫＤＤＩやソフトバンクも乗り換えの好機とみて優遇プランを用意し、３Ｇ利用者の獲得を競っている。（小林泰裕）

ＮＴＴドコモなどによると、２０２５年９月末時点の３Ｇの契約件数は３５２万件で、大半が自動販売機の通信契約などだった。個人では約５０万人が利用している。

新たな通信規格への移行に伴い、旧規格の運用は基地局の維持などにコストがかかることから、ＫＤＤＩは２２年、ソフトバンクは２４年に３Ｇサービスを終了していた。現在提供しているのは、自販機などの契約が多いドコモだけだ。

３Ｇ回線の契約は４月１日に自動で解約となる。高齢の利用者が多く、使い慣れたガラケーを手放すことへの不安や機種更新に伴う負担増を懸念する声が根強い。

このためドコモは３Ｇ利用者に対し、現在主流の「４Ｇ」や高速大容量通信が可能な「５Ｇ」に対応する一部機種を無料で提供するなど大幅な値引きを行っている。回線契約を伴う端末販売の過度な値引きは法令で規制されているが、３Ｇ回線から移行する場合は特例として認められている。ドコモの担当者は「３月は年内で最も店頭が混むので、その前に手続きを行ってほしい」と呼びかける。

一方、３Ｇサービス終了は乗り換え需要を生むため、競合他社にとっては好機だ。ＫＤＤＩやソフトバンクは３Ｇ契約から乗り換える場合、一部機種を「１円」や「０円」で提供している。ＫＤＤＩは格安ブランドの「ＵＱモバイル」で３Ｇ回線から移行する場合、従来よりも毎月のデータ利用量を抑えて割安で使える専用プランを昨年９月から始めた。

ドコモの３Ｇサービスは「ＦＯＭＡ（フォーマ）」の名称で親しまれ、３Ｇを基盤に構築されたドコモのインターネット接続サービス「ｉモード」と合わせて強固な顧客基盤を作る原動力となった。ドコモの国内シェア（占有率）は０４年に５０％を超えていたが、２５年９月時点では３３・３％に落ち込んでいる。ドコモは３Ｇ利用者の囲い込みに力を注ぎ、シェア低下に歯止めをかけたい考えだ。