「想像以上に恐怖だった」介護士が“される側”を体験して見えた、浣腸ケアで本当に大切なこと

介護士として活動するはたつん氏が、自身のYouTubeチャンネルで「介護士も介護される側の気持ちを知っていこう！！浣腸編【便秘】」と題した動画を公開。5日間続く便秘に悩み、利用者へのケアの質を向上させるため、自ら浣腸を体験する様子を伝えた。



動画の冒頭で、はたつん氏は5日間お通じがなく、ヨーグルトや納豆、マッサージといったあらゆる手段を試したものの効果がなかったと告白。介護士として利用者へ浣腸を行った経験はあっても、自身が受けたことはないため、「利用者の気持ちを体験しよう」と決意したと語った。介護職は、市販の浣腸であれば医療的ケアとして実施が認められていることにも触れ、今回の体験がケアに活かせるはずだと述べた。



準備として、市販の浣腸、タオル、手袋、潤滑のためのワセリン、浣腸液を温めるお湯を用意。氏は「（浣腸の先端に）ワセリンとかオリーブオイルを塗ると滑りがいい」と、痛みを和らげるための工夫を説明した。その後、トイレで自ら浣腸を注入。「自分の体内にグリセリン液が入って変な感覚でした」と、その瞬間の違和感を素直に語った。注入後は、便意が高まるまで2～5分待つのが一般的だとし、横になってその時を待った。



しかし、待機中は「想像以上の腹痛」と大量の冷や汗に襲われたという。氏は、あまりの苦しさに「利用者さんはこんなに腹痛だったのか、本当に可哀想」「浣腸後の利用者さんには優しくしてね」と、介護する側へのメッセージを口にした。この体験を通して、浣腸を受ける側の恐怖や不安、身体的な苦痛を実感。「業務として慣れてしまうが、される側の気持ちを考えることが大事」と、相手の立場に立つことの重要性を再認識したと締めくくった。



はたつん氏は最後に、排便が滞ることで心身ともに不穏になることを自身の経験から伝え、改めて排泄ケアの大切さを訴えた。今回の体当たり企画は、介護に携わる人々にとって、利用者の気持ちに寄り添うことの意義を再確認するきっかけになるのではないだろうか。