北海道への翼が、驚きのプライスで登場です！AIRDO（エア・ドゥ）は2026年2月10日（火）より、全路線が片道一律7,000円となる「DOセール」を開始しました。対象は新緑が美しい5月下旬から6月末までの搭乗分で、予約期間は2026年2月10日（火）〜2月16日（月）までのわずか7日間です。

このセールは、航空券の価格が上昇しがちな初夏シーズンの旅を、誰でも手軽に楽しめるようにするものです。梅雨のない北海道での爽やかな観光や、道内〜本州への帰省・旅行など、幅広い層に影響を与える注目のキャンペーンとなります。人気の便はすぐに埋まることが予想されるため、事前の準備が「お得な旅」を掴む鍵となりそうです。

【2月10日開始】AIRDO「DOセール」まとめ

・価格：片道一律 7,000円（全路線対象、税込・施設使用料別）

・販売期間：2026年2月10日（火）〜2026年2月16日（月）23:59

・対象搭乗期間：2026年5月19日（火）〜2026年6月30日（火）

・注意点：会員は事前に「氏名のローマ字登録」を済ませること

・予約先：AIRDO公式Webサイト限定、予約当日購入・予約変更は不可

全路線一律7,000円！「DOセール」の圧倒的魅力

今回の「DOセール」最大の特徴は、AIRDOが運航する全路線が対象であり、かつ片道7,000円（税込）という一律価格である点です。東京（羽田）―札幌（新千歳）といった主要路線はもちろん、旭川、女満別、釧路、帯広、函館、そして仙台、名古屋、神戸、福岡を結ぶすべての区間がお得な対象となります。

通常運賃と比較しても非常に割安であり、浮いた費用で現地のグルメやアクティビティを豪華にするといった、ワンランク上の旅行プランを立てることが可能になります。

予約・購入時のポイントと注意点

「DOセール」の予約は、AIRDO公式Webサイト限定で受け付けられます。販売期間は2026年2月10日（火）0:00〜2月16日（月）23:59までですが、各便の販売座席数には限りがあり、便によっては設定がない場合もあるため注意が必要です。

また、本運賃は予約日当日の購入が必要であり、予約変更は不可となっています。払い戻しの際にも所定の手数料が発生するため、あらかじめスケジュールを確定させた上での予約をおすすめします。

AIR DO の飛行機 （写真：PIXTA）

【重要】「My AIRDO」会員は事前の“ローマ字登録”を忘れずに

今回のセールで最も注意すべき「落とし穴」は、会員制度「My AIRDO」の登録内容です。プレスリリースによると、2026年5月19日以降の搭乗分を購入する場合、会員情報の氏名にローマ字登録が必要となります。

セールの予約開始直後はアクセスが集中し、1分1秒を争う争奪戦になることが予想されます。その際、予約の途中でローマ字入力を求められて手間取ってしまうと、せっかくの座席を逃してしまうかもしれません。会員の方は、必ずセール開始前にマイページ〜「お客様情報の変更・確認」を開き、ローマ字が正しく登録されているか確認を済ませておきましょう。このひと手間が、セールを勝ち抜くための最大の戦略と言えます。

【旅のヒント】6月の北海道が「最強」な理由！ドライブに

本州が梅雨入りする6月ですが、北海道は湿度が低く梅雨も無いため、富良野のラベンダー（早咲き）や美しい新緑が楽しめる、観光の時期としてもSNS映えする動画や写真を撮影するにも良いシーズンです。（通常のラベンダーは6月下旬に色づき7月がピークです。）このセールでの7,000円というお得な価格であれば、浮いた予算でレンタカーを借りて道東や道北まで足を延ばしてみるのもおすすめです。また、列車を使って、広い北海道をゆったりとめぐってみるのにも、良い季節です。

北海道の道のイメージ（画像：PIXTA）

今回の「DOセール」は、全路線一律7,000円というシンプルかつ強力なキャンペーンです。販売期間は1週間ありますが、人気の日程は早めの完売が予想されます。初夏の北海道は、新緑が美しく、気候も非常に爽やかなベストシーズンの一つですので、この機会を活かして、ぜひ素敵な旅に出かけてみてください。

（画像：PIXTA、AIRDOのWebサイトより）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）