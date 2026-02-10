ＳＲＥホールディングス<2980.T>はこの日の取引終了後、第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算を発表した。売上高は１７５億７３００万円（前年同期比２１．９％増）、営業利益は２４億３６００万円（同６８．７％増）となった。



業界特化型ＡＩやクラウドツールを提供する「ＡＩクラウド＆コンサルティング」事業で新規獲得施策が奏功し、顧客数が順調に増加。高単価プロダクトの導入により単価も増加した。ファンドの組成・運用や物件開発、不動産仲介コンサルティングを手掛ける「ライフ＆プロパティソリューション」では、賃料向上施策により開発不動産の売却が想定を上回った。



出所：MINKABU PRESS