ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋めた4人の同級生の中の“秘密のできごと”と、その23年後に起こったスーパーでの殺人事件が複雑に絡み合っている『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）。

そのスーパーでの殺人事件に使われた拳銃が4人の“秘密”に関わる拳銃だったことで、それぞれ関与が疑われていたが、最終的に重要参考人として任意同行されたのは、渡辺大知演じる佐久間直人だった。

本作に登場する同級生は、刑事らしく熱血漢な飛奈淳一（竹内涼真）や気さくな清原圭介（瀬戸康史）、子どものために、突然淳一に連絡をしてキャッチボールをお願いする岩本万季子（井上真央）と、コミュニケーション上手で積極的ないわゆる“陽キャ”である。直人は、地元の名士の息子で、現在は「サクマ土地開発」の専務を務めており、実質の次期社長だ。この肩書きだけ聞くと、直人も“陽キャ”のような印象を受けるが、ほかの3人とは対照的に、おとなしく優しい性格で内向的。一級建築士の圭介とは再開発事業のショッピングモール建設の関係で一緒に働くことが多いが、第4話では「もっと社長らしくてもいいんじゃない？」「堂々としてるとか、キリッとしているとか」とアドバイスされていた。ややおどおどしているように見える直人の姿は、比較的グイグイ進んでいく物語の中では異質でもあるが、オアシス的な存在でもある。

渡辺はロックバンド・黒猫チェルシーのボーカルとしてキャリアをスタートさせ、2009年に田口トモロヲが監督を務めた映画『色即ぜねれいしょん』で、演技未経験ながら主役に選ばれ、俳優デビューを果たした。そこから15年以上が経ち、今や渡辺は映画やドラマになくてはならない人となっている。

得意としているのは、柔らかな雰囲気を活かした“お坊ちゃん”的な役柄。NHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）では最高権力者となった藤原道長（柄本佑）を支える同僚かつ友人・藤原行成を演じた。行成は若くして書家としての才能を発揮。長く道長から頼りにされる存在に。同じようにさまざまな分野で能力を発揮し、道長を支えた公任（町田啓太）や斉信（金田哲）とともに、視聴者からは道長を含めた“平安F4”と呼ばれて親しまれた。

“お坊ちゃん”はその世間知らずさから時には不憫な目に遭うこともある。NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』（2022年度前期）で演じた金吾は、村では有数の裕福な家の跡取り息子で、想いを寄せている良子（川口春奈）へは彼女が勤務中にもかかわらず小学校を訪れては求愛するなど、迷惑がられるほどの愛を見せていた。その思いが実って、ついに2人は結婚する流れとなるが、両家顔合わせの席に現れた博夫（山田裕貴）の告白を聞いた良子から破談を申し出されてしまう。明るく頑張り屋だった金吾の“報われなさ”はとても不憫だったのだが、その姿は、ちょっと笑いながら「残念だったね」と慰めてあげたくなるようなかわいさも持ち合わせていた。

本作で渡辺が演じている直人もハマり役の“お坊ちゃん”であるが、これまでとは異なり、兄との関係に悩んでいたり、どこか自信なさげだったりとどこか闇の部分を感じさせ、何かと気にかけてしまう存在感を放っている。

次第に、同級生4人の現在の状況や拳銃の謎が少しずつ明らかになっていく中で、圭介は、「あっちにもこっちにも隠していることがあるのが疲れる」と言っていた。どうやら口にはしないだけで直人も同じように抱えているものがあったらしい。第5話では、直人から淳一に口外することのなかった衝撃の秘密が語られる。一転して本作のキーパーソンとなる直人から目が離せない回となりそうだ。

（文＝久保田ひかる）