宮舘涼太がホワイトニット×デニムの“上品カジュアル”披露！ウェーブヘアの微笑みショットに「ビジュ良き」「コーデがどストライク」「天使」
TBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』の公式Xにて、Snow Manの宮舘涼太のオフショットが公開され、柔らかな佇まいと洗練された私服スタイルに注目が集まっている。
■上品ニット×デニムのシンプルコーデで微笑む宮舘涼太
宮舘は、やや長さを残した柔らかなウェーブヘアで登場。ファッションは、立体的な編み柄が印象的なオフホワイトのニットが主役で、ボトムスにはシンプルなデニムを合わせ、全体をクリーンにまとめている。
派手さを抑えた装いながらも、ニットの表情やシルエットでさりげなく個性を演出。宮舘らしい品のあるカジュアルスタイルが際立っている。
■ラジオブース内で自然体の表情も！
写真は、銀シャリ・橋本直とともに番組パネルを手にした笑顔の2ショットに加え、ラジオブース内で自然体の表情を見せるカットも公開された。
SNSでは「舘様の私服ほんと好き」「ビジュ良き」「ほんとかわいい」「コーデがどストライク」「おしゃれ」「白ニット舘様も最高」「柔らかな微笑みに癒される」「白ニット似合いすぎて天使」といった声が寄せられている。
Snow Man
