TBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』の公式Xにて、Snow Manの宮舘涼太のオフショットが公開され、柔らかな佇まいと洗練された私服スタイルに注目が集まっている。

■上品ニット×デニムのシンプルコーデで微笑む宮舘涼太

宮舘は、やや長さを残した柔らかなウェーブヘアで登場。ファッションは、立体的な編み柄が印象的なオフホワイトのニットが主役で、ボトムスにはシンプルなデニムを合わせ、全体をクリーンにまとめている。

派手さを抑えた装いながらも、ニットの表情やシルエットでさりげなく個性を演出。宮舘らしい品のあるカジュアルスタイルが際立っている。

■ラジオブース内で自然体の表情も！

写真は、銀シャリ・橋本直とともに番組パネルを手にした笑顔の2ショットに加え、ラジオブース内で自然体の表情を見せるカットも公開された。

SNSでは「舘様の私服ほんと好き」「ビジュ良き」「ほんとかわいい」「コーデがどストライク」「おしゃれ」「白ニット舘様も最高」「柔らかな微笑みに癒される」「白ニット似合いすぎて天使」といった声が寄せられている。

