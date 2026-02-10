卓球の「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」は10日、インド・チェンナイで予選が開幕。12日からの本戦出場を目指し、熾烈なサバイバルが繰り広げられる。

そんな中、日本からエントリーした18歳の注目株にWTT公式サイトが熱い視線を送っており、活躍が期待されている。

■2023年からはTリーグでも奮闘

今大会、日本女子は世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）が出場を回避。しかし、同14位の大藤沙月（ミキハウス）をはじめ、同16位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）、同22位の木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）、同23位の佐藤瞳（ミキハウス）といった実力者が顔を揃え、日本勢による優勝争いも予想される。

その中で、予選から本戦出場を狙うのが青木咲智（四天王寺高）で、直近の世界ランキングは264位。2023年からはTリーグの日本ペイントマレッツで経験を積み、25年のアジアユース選手権ではU19でシングルス＆ダブルスの2冠を達成。将来を嘱望される18歳の一人である。

WTT公式サイトは10日付の記事で、「予選で第2シードに入ったサチ・アオキは、日本の新進気鋭の選手。ドローの反対側で注目すべき存在である」と言及。さらに、「昨季はWTTユースシリーズのU19種目で2冠を達成。今季はシニアの舞台でも存在感を確立しようとしている」と、シニアでの飛躍にも注目を寄せている。

現在の日本女子は10代後半から20代前半にかけて逸材がひしめいており、タレントの宝庫。すでに世界トップクラスで活躍する選手も多く、競争は激しいものとなっている。その中で、青木が予選からWTTの舞台で存在感を示せるか。18歳の挑戦に熱視線が注がれる。