舘ひろし＆渡哲也、“名シーン”ショット多数公開 石原プロ制作ドラマ『代表取締役刑事』CSで再放送【写真多数】
1990年に放送された石原プロモーション制作の刑事ドラマ『代表取締役刑事』毎週土曜（深0：30 ※初回は深2：15）が14日から、CSホームドラマチャンネルで、4話連続で再放送される。
【画像】「カッコいい！」舘ひろし＆渡哲也、名シーン（多数）
石原プロモーションのテレビ初作品『大都会-闘いの日々-』への回帰を目指して制作されたヒューマン路線の刑事ドラマ。東京・下町を舞台に人情味のあるストーリーが見どころとなる。
主演の舘ひろしは防犯課係長役、その上司の課長を渡哲也が演じ、豪華な共演者・ゲストが多数。タイトルには、「社会において市民を守る刑事は、企業で社員を守る代表取締役と同じ」という意味が込められている。
■あらすじ
東京下町、辰巳署。橘謙司(渡哲也)が課長を務める刑事防犯課は、捜査係長の兵頭真(舘ひろし)を筆頭に、心優しき個性豊かな刑事たちが、日々さまざまな事件の捜査に当たっている。
■出演者
舘ひろし、川野太郎、谷川竜、市川翔子(#1〜25)、木之原賀子(#26〜45)、池田政典、高松英郎、安部譲二、秋山武史、荒井玉青、渡哲也
