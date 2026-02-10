『ハンター×ハンター』誰の筋肉？原稿の一部チラリ 第418話の完成報告
人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が10日、自身のXを更新し、原稿の進捗状況を発表した。
【画像】誰の筋肉？公開された『HUNTER×HUNTER』最新原稿の一部分
定期的に原稿の進捗状況を明かしているが、今回は「No.418話、原稿完成」と報告。投稿した写真では、『ジャンプ』の封筒から原稿の一部を見ることができ、キャラクターの筋肉のようなものが見える。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
