お笑いトリオ「四千頭身」の石橋遼大（29）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。人気芸人が集まった“新年会”の様子を伝えた。

石橋は「先日ヒコロヒーさんのお店で2月に新年会」と書き出し、「ラジオ後に僕は参加させてもらったのですが 僕が到着した頃には全員出来上がってました」と、石橋の他、「紅しょうが」稲田美紀、「霜降り明星」せいや、ヒコロヒー、「ニューヨーク」嶋佐和也、「エルフ」はるがテーブルを囲んだ写真を公開した。

そして「帰り際でっかいタクシーに乗ったせいやさんと嶋佐さんと稲田さんが窓を開けて僕とはるに『またな！』と言いながら手を振ってくれてたのですが、渋滞と信号に捕まり5分以上その場に留まり、気まずくなったのか『最近どうや？』と飲み始めみたいな質問して来た」と、タクシーの写真も披露した。

また富士登山の話で盛り上がったことを明かし、ハッシュタグで「嶋佐さんは山梨が地元で富士登山を引っ張ってくれそうだったけど絶対実家に挨拶とかは来させないと意地を張ってた」「ヒコロヒーさんは皆んなで御来光なんか見たら泣いてまうって想像しながら自分の店でもう泣きそうだった」などと添えた。