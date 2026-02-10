Ì¾ºîRPG¡ÖBURAI¡×¤ÎNintendo SwitchÈÇ¤¬ÅÐ¾ì--¥µ¥ó¥È¥é¡¦¾®ÀâÉÕ¤¤Î¸ÂÄêÈ×¤âÈ¯Çä
¥á¥Ó¥¦¥¹¤Ï2·î19Æü¡¢MSX2ÈÇ¡ÖBURAI ¾å´¬¡×¤È¡ÖBURAI ´°·ëÊÔ¡×¤ò1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Nintendo SwitchÈÇ¡ÖBURAI MSX2 COMPLETE¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¸ÂÄêÈÇ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¡ÖBURAI¡×¤Ï¡¢ÏÇÀ±¥¥×¥í¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢8¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬°Ç¤ÎÀªÎÏ¤ÈÀï¤¦ÁÔÂç¤ÊRPG¥²¡¼¥à¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤Ï¾å´¬¡¢²¼´¬¤Ë¤¢¤¿¤ë´°·ëÊÔ¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£SwitchÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥Ö¤ä´¬¤Ìá¤·µ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤Ë¼ÂÁõ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¤ò²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÄÌ¾ïÈÇ(5,500±ß)¤Î¤Û¤«¡¢¥²¡¼¥àÆâ¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈÓÅçÂ¿µªºÈ»á¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¡Ø¥Ó¥É¡¼¡¦¥¯¥ì¥é¥ó¥È¤ÎÌîË¾¡Ù¤òÆ±º¤·¤¿¸ÂÄêÈÇ(1Ëü1,000±ß)¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
¸ÂÄê¾®Àâ
2·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢¿·¶¶¤Ë¤ÆÈÓÅç»á¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤â³«ºÅÍ½Äê¡£
(c)althi Inc.
(c)ÈÓÅçÂ¿µªºÈ.
(c)Shannon.
(c)2025 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.
¸ÂÄêÈÇ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¡ÖBURAI¡×¤Ï¡¢ÏÇÀ±¥¥×¥í¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢8¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬°Ç¤ÎÀªÎÏ¤ÈÀï¤¦ÁÔÂç¤ÊRPG¥²¡¼¥à¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤Ï¾å´¬¡¢²¼´¬¤Ë¤¢¤¿¤ë´°·ëÊÔ¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£SwitchÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥Ö¤ä´¬¤Ìá¤·µ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤Ë¼ÂÁõ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¤ò²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
¸ÂÄê¾®Àâ
2·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢¿·¶¶¤Ë¤ÆÈÓÅç»á¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤â³«ºÅÍ½Äê¡£
(c)althi Inc.
(c)ÈÓÅçÂ¿µªºÈ.
(c)Shannon.
(c)2025 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.