立ち寄りやすいイメージに一新。「アトリエはるか ルミネ横浜店」がリニューアル
アトリエはるかは2月16日、横浜駅直結の「アトリエはるか ルミネ横浜店」をリニューアルオープンする。時間は平日10:00〜21:00、土・日・祝10:00〜20:30。
アトリエはるか ルミネ横浜店 店頭イメージ
今回のリニューアルで、男女問わず立ち寄りやすい明るい空間へ一新し、ヘアメイクやネイルサービスを提供する。特別な日はもちろん、仕事帰りや買い物中の隙間時間にも利用可能な利便性が特徴となっている。
アトリエはるか ルミネ横浜店 店内イメージ
2月28日まで、オープニングキャンペーンを実施。眉カットを1,650円(通常価格 女性1,980円、男性2,200円)で提供する。まつげパーマ(通常価格 5,390円)や、ハンドジェルネイル(通常 6,050円)を各3,850円の特別価格で提供する。
眉カット
利用客先着300名には、オリジナルハンドパックをプレゼントする。
ハンドパック「MANA」
