1,000円で最大2,000円分必ず当たる！みなとみらいで「グルメ冒険ガチャ」開催
NKB Y'sは2月11日〜15日、横浜みなとみらい周辺の飲食店で使える食事チケットが当たる「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」を、横浜ランドマークタワー、コレットマーレの2カ所で開催する。時間は11:00〜15:00。
「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」設置場所 横浜ランドマークタワー 3F イベントスペース
ガチャ設置場所は、横浜ランドマークタワーの3F イベントスペースと、コレットマーレの1F 共用部通路と館内。1回1,000円で、1,500円分または2,000円分のチケットが必ず当たる。チケットは、対象となる4つの商業施設内にある飲食店(一部店舗を除く)で、3月31日まで利用できる。
「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」設置場所 コレットマーレ 1F 共用部通路／館内
今回はさらなる特典として、「横浜みなとみらい 万葉倶楽部」の招待券や優待券をランダムで封入する。ガチャは5日間で計3,000個用意し、1日あたりの販売上限に達し次第終了となる。ガチャは現金に加えPayPayでの支払いも可能。
「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」
「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」設置場所 横浜ランドマークタワー 3F イベントスペース
ガチャ設置場所は、横浜ランドマークタワーの3F イベントスペースと、コレットマーレの1F 共用部通路と館内。1回1,000円で、1,500円分または2,000円分のチケットが必ず当たる。チケットは、対象となる4つの商業施設内にある飲食店(一部店舗を除く)で、3月31日まで利用できる。
「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」設置場所 コレットマーレ 1F 共用部通路／館内
今回はさらなる特典として、「横浜みなとみらい 万葉倶楽部」の招待券や優待券をランダムで封入する。ガチャは5日間で計3,000個用意し、1日あたりの販売上限に達し次第終了となる。ガチャは現金に加えPayPayでの支払いも可能。
「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」