レイズ&カンパニー、40代以降の肌に潤いと栄養を届ける美容液「リッチセラム」発売
レイズ&カンパニーは2月14日、自社スキンケアシリーズ「レイテノールスキンケアシリーズ」初となる美容液「レイテノールリッチセラム」(9,790円)を発売する。
レイテノールリッチセラム
同商品は、ハリ不足を感じやすい40代以降の素肌に着目し、レチノール誘導体や7種類のペプチドを配合した。潤いと栄養を角質層まで届け、自然なツヤのある明るい肌印象へと導く。
毎日使うと肌の疲労が蓄積してしまいがちなエイジングケアだが、同商品は毎日使える穏やかな使い心地にこだわった。紫外線ダメージから肌を守り安定性を高めるフラーレンと、バリア機能をサポートし明るい印象に導くナイアシンアミドを配合した。
サロンクオリティの低刺激にもこだわり、3つの肌安全試験のクリアと、アルコールや香料など6つの項目でフリー処方を実現している。
公式オンラインショップでは2月13日まで予約を受け付けており、特典として10%のポイント還元を実施する。
レイテノールリッチセラム
同商品は、ハリ不足を感じやすい40代以降の素肌に着目し、レチノール誘導体や7種類のペプチドを配合した。潤いと栄養を角質層まで届け、自然なツヤのある明るい肌印象へと導く。
毎日使うと肌の疲労が蓄積してしまいがちなエイジングケアだが、同商品は毎日使える穏やかな使い心地にこだわった。紫外線ダメージから肌を守り安定性を高めるフラーレンと、バリア機能をサポートし明るい印象に導くナイアシンアミドを配合した。
サロンクオリティの低刺激にもこだわり、3つの肌安全試験のクリアと、アルコールや香料など6つの項目でフリー処方を実現している。
公式オンラインショップでは2月13日まで予約を受け付けており、特典として10%のポイント還元を実施する。