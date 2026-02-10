京都市京セラ美術館で、成安造形大学の卒業制作展を開催--学生200名の集大成を発表
成安造形大学は2月12日〜15日、「卒業制作展 2026」を、京都市京セラ美術館で開催する。
成安造形大学 卒業制作展 2026 メインビジュアル
同展では、学生約200名が、イラストや美術、空間デザインなど6領域19コースでの4年間の学びの成果を発表する。メインビジュアルは美大生を個性豊かな野菜に見立て、卒業制作を通してその輪郭が浮かび上がる様子を表現した。入場無料。
関連イベントとして、2月21日には京都府立府民ホール アルティにてファッションショー「SEIAN COLLECTION 2026」も開催する。卒業制作の衣装などを用いたファッションショーを2回(14:00〜、18:00〜)実施する。観覧無料。
