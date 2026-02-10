東方神起20周年記念『IDENTITY』20年の歩みを感じる新場面写真＆収録楽曲の一部が解禁
東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』より、新場面写真2点が解禁された。
【写真】20年の歩みを感じる！ 東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』場面写真
2025年に日本デビュー20周年を迎えた東方神起。本作は、2011年の再始動以降、2011年のアルバム『TONE』発売から2025年開催の20th Anniversary LIVE TOUR『ZONE』にかけて、新たに編集されたドキュメンタリーとLIVEパフォーマンス映像、そしてこの映画のために収録したユンホとチャンミンのインタビューで紡がれる。
そんな20年分の膨大な映像の中から、本作に「Begin 〜Again Version〜」の楽曲がフル収録されていることが発表となった。
新場面写真は、ライブより、再始動にあたって二人を待ち続けたファンへ心を込めて歌う「Begin Again Special Edition in NISSAN STADIUM」での写真、そして2025年の20周年を迎えてファンへの思いを全身で表現する2025年の最新ツアーでの写真と、東方神起が歩んできた道程を感じられる2枚となっている。
東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』は、2月20日より公開。
