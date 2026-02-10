スピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠を達成し、２２年に引退した高木菜那さんの解説姿にネットがくぎ付けだ。

ミラノ・コルティナ五輪でスピードスケートの解説を担当する菜那さん。１０日にインスタグラムを更新し、「オリンピック大会３日目 美帆メダルおめでとう！！」と、女子１０００メートルで銅メダルを獲得した妹の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）を祝福。「でもまだまだこれから。ここからです。そして連日、日本選手の活躍が本当に嬉（うれ）しいです 本当に全ての選手がかっこいい！！やっぱりスポーツってオリンピックっていいですね。解説もして応援もして、引退して初めてのオリンピック。今までとは違う形で参加できていて嬉しいです！！さあこれからもどんどん盛り上げていくぞー！」と意気込むと、「今日のオフショ」とコメントし、ヘッドホンをつけてガッツポーズする写真をアップした。

この投稿にフォロワーは「優しいお姉ちゃんです」「菜那さんの解説の虜（とりこ）です。ここからも盛り上げ、期待してます」「お姉さん（菜那ちゃん）の解説も､パワーにも成り素敵！菜那ちゃんもメダル獲得クラスの解説！菜那ちゃんにも､あっぱれ！」「菜那さんの解説分かりやすいし、声のトーンとかも最高です」「本当に冷静かつ熱く、思いが入られてる解説、こっちが泣けてきます」などの声を寄せていた。