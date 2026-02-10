LUNA SEAがサンリオの人気キャラクター・KUROMIとコラボしたプライズをラウンドワン限定で2月25日から展開することが決定した。

LUNA SEAとKUROMIのコラボレーションは過去のライブグッズなどでも実施したことがあり、あっという間に完売するほどの人気アイテムとして両者のファンには認知されている。今回、あらたに全国のラウンドワン店舗にプライズとして登場することが決定し、こちらも争奪戦必至となりそうな予感だ。

2月25日は彼らが昨年実施した約15年ぶりの東京ドーム公演＜LUNATIC TOKYO 2025＞の映像作品の発売日にもなっている。

また、つい先日、延期となっていた有明アリーナでのライヴの振替公演が3月12日に開催されることも発表されたばかりだ。

景品ラインナップ

取り扱い場所：全国のラウンドワン店舗（アミューズメントコーナー）

展開開始日時：2026年2月25日(水)より順次投入

LUNA SEA×KUROMI マスコット（全5種）

LUNA SEA×KUROMI BIGぬいぐるみ（全1種）

LUNA SEA×KUROMI フード付きブランケット（全1種）