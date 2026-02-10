日向坂46が“日本のひなた”と呼ばれている宮崎県で、2回目となる＜ひなたフェス2026＞の開催を発表した。

日向坂46としては2019年より“日本のひなた”をキャッチフレーズとする宮崎県とのつながりを続けており、1回目の「ひなたフェス」を2024年に開催。当時アーティストがライブをするのは初となった宮崎県・ひなたサンマリンスタジアム宮崎にて2日間計4万人を動員し、コンサートだけでなく、ひなた宮崎県総合運動公園内でも「ひなたエキスポ」と銘打ち様々なコンテンツを展開、SDGsにも積極的に取り組み、九州への経済波及効果約43億円に及ぶ地域密着型の新しいフェスとなった。

それ以来2回目の開催を待望されており、約2年ぶりの開催決定に宮崎県内やファンの間で大きな盛り上がりを見せるのは間違いない。

＜ひなたフェス 2026＞は9月5日(土)、6日(日)の2日間、ひなた宮崎県総合運動公園にて行われ、ライブは同公園内、ひなたサンマリンスタジアム宮崎にて実施される。今回も様々な催しやコンテンツが予定されており、多数のツアープランも用意されているとのこと。

また、＜ひなたフェス 2026＞開催決定を記念した生配信も決定。2月11日(水)20時から公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて配信される。

＜ひなたフェス 2026＞

【日程】

2026年9月5日(土)、9月6日(日)

【会場】

ひなた宮崎県総合運動公園

ひなたサンマリンスタジアム宮崎

【公園内開園時間】

開園10:00 / 閉園19:30

【ライブ時間】

開場14:30 / 開演16:30 【ひなたフェス2026特設サイト】

https://hinata-fes2026.com/