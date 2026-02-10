解説でミラノ入り、レアになりつつある人形を大量購入

2018年平昌五輪の金メダリストで、ミラノ・コルティナ大会ではスピードスケートの解説者として現地入りしている高木菜那さんが、自身のインスタグラムで披露した“爆買い”の様子がファンの話題となっている。

オコジョの大会マスコット「ティナ」がお気に入りの様子の高木さんは、動物の耳が付いた白いニット帽をかぶって登場。何やら大きな紙袋をもって「ティナ今人気らしいです」とアピールしている。さらに「爆買いしました」と口にすると、紙袋からティナのぬいぐるみを1体、2体とベッドの上に並べていった。

その数は実に7体。さらにスケートをしているティナのバッジも5つ。「スピードスケートの解説をさせていただいてるのですが なかなか顔が出る機会が少ないので ななの日常を発信していこうと思います！」とつづり、今後も投稿を続けていくようだ。

ファンからは「可愛い」「めちゃくちゃ似合ってますね」「めちゃくちゃ可愛い」「高木菜那×猫耳ニット＝最強」「日本で買えないので欲しいです」「いったい何個ティナさんを購入するんだ〜い」「ティナよりななさんの方が可愛い」といった声が寄せられている。



