乳がん手術を公表した演歌歌手の石原詢子(58)が10日までに自身のインスタグラムを更新。髪の毛をバッサリカットしたショートヘア姿を公開した。



【写真】30センチバッサリ!襟足すっきりイメチェン姿に絶賛の声

「30センチ近く切ってショートヘアにしました!前にも切ってるから新鮮じゃないけど･･良いこともいっぱいある!」とつづり、襟足もすっきり整えた和装の横顔を披露した。



石原のアカウントでは6日、所属事務所が「昨年末に『乳がん』と診断されました。早期発見により初期段階ではありましたが担当医と相談し、無事に手術を済ませております」などと発表。今後のイベントの延期なども伝えていた。また、石原自身も7日の投稿で「たくさんの方から心温まる励ましのメッセージをお送りくださったこと、心より御礼申し上げます」とファンに感謝。今後の化学療法への意気込みなどを語っていた。



見慣れたロングヘアから一変した姿に、ファンからは「Niceショット」「よくお似合い とても若く、めちゃめちゃ愛らしい」「すっきり綺麗です」「ベッピンな女将さんって感じ」などのコメントのほか、「少しづつ準備もあるのかなぁ」「御体調御自愛して下さいませ」「応援しています」と今後の治療を思いやる声も寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）