アラジンが運営するデータ復旧サービス「データレスキューセンター」は、Windowsエラー回復処理画面が表示され正常に起動しないノートPC（HDD搭載）のデータ復旧に成功し、日野自動車の事例を公開しました。

十数年に及ぶ蓄積データや社内申請の履歴、イベント記録などが保存されたPCが突然起動しなくなったものの、データレスキューセンターの技術により無事復旧されました。

サービス内容：起動しないPC、認識しない外付けHDD/SSD、故障したNAS/RAID/サーバー、SDカード/microSDカード、USBメモリ等からのデータ復旧

料金体系：成功報酬制

特徴：調査後に「見積書」と「復旧可能なデータリスト」を提出、復旧できない場合は作業費用不要

データレスキューセンターは、日本トップクラスのシェアを誇るデータ復旧サービスです。

精密調査を実施し、復旧可能なデータのリストを事前に提出することで、顧客が必要なデータが復旧できるか確認できる仕組みを採用しています。

成功報酬制のため、復旧できない場合に高額な作業費が発生することはありません。

日野自動車のトラブル内容

グループメンバーがデータにアクセスして使用していたノートPC（HDD搭載）の電源が突然入らなくなりました。

最後にバックアップを取ったのが1年前だったため、社内のIT専門部署に相談したものの復旧不可能と判断されました。

従業員からの社内申請を受領した履歴、イベントごとの記録、十数年に及ぶ蓄積データが保存されていたため、復旧できなければ膨大な時間をかけて再構築する必要がありました。

データレスキューセンターの対応

日野自動車では以前より利用実績があったデータレスキューセンターに相談しました。

申し込みから結果報告までスムーズに進み、復旧データは外付HDDに提供されたため、パソコンに接続してコピーするだけで作業が完了しました。

社内のIT専門部署で対応できないと言われた案件だったため、復旧できると分かった時は部内全員が安心したとのことです。

日野自動車の声

日野自動車の担当者は、以下のようにコメントしています。

グループメンバーがそれぞれデータにアクセスして使用していたノートPC（HDD搭載）の電源が、突然入らなくなってしまいました。

最後にバックアップを取ったのが1年前だったため、社内のIT専門部署にデータの復旧を相談しましたが不可能と言われてしまい、日野自動車で以前より利用実績のあるデータレスキューセンターさんにご相談させていただきました。

従業員から出される社内的な申請などを受領した履歴やイベントごとの記録などに加え、十数年に及ぶ蓄積されたデータも保存されていました。

データの復旧ができなければ、再構築するために申請の履歴をさかのぼって見直し、紙の資料などを活用しながら時間をかけて対応する必要がありました。

また、イベントごとに使用したデータや写真については、個人のパソコンに保存されていない場合、残念ながら復元を諦めざるを得ない状況でした。

今回の部署でのデータレスキューセンターさんの利用は初めてでしたが、申し込みから結果の報告のメール内容までわかりづらいところもなく、スムーズに確認することができました。

データ復旧ができると分かった時は部内全員が本当に安心した顔をしていました。

復旧データの提供についても、外付HDDをパソコンに接続してコピーするだけなので作業が楽で助かりました。

データレスキューセンターさんとのやり取りはレスポンスが速くとても丁寧で分かりやすかったので安心して依頼することができました。

社内のIT専門部署から対応できないと言われた時点で復旧は無理ではないかと思っていたので、復旧できると言われた時は本当にありがたかったです。

バックアップ体制の見直しはもちろん行いましたが、今後データ関係でトラブルが起きたとしても、データレスキューセンターさんなら、という心の拠り所ができた気がします。

サービスの特徴

データレスキューセンターでは、簡易的な診断ではなく精密調査を実施し、お見積書とともに「データ復旧可能なリスト」を提出します。

リストを確認できないサービスの場合、復旧不可能な場合でも高額な作業費を支払わなければならないトラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。

成功報酬制となっており、調査後に「見積書」と「復旧可能なデータリスト」を提出するため、データが復旧できない場合に高額な作業費が発生することはありません。

調査結果を確認後、キャンセルされた場合は作業費用は発生せずに返却されます。

お申し込みはWebサイトから可能で、無料の初期調査を実施しています。

PCやHDD、SSD、NAS、RAID、サーバー、SDカード、USBメモリ等のデータトラブルに対応しており、他社で復旧不可能だった媒体や費用面でキャンセルされた媒体でも、高い技術と低価格で業界トップクラスのシェアと実績を誇ります。

プライバシーマークおよびISO27001（ISMS）認定を取得しており、一般社団法人日本データ復旧協会の常任理事を務めるなど、業界での信頼も厚い企業です。

PCが起動しない、HDDが認識しない、データが消えてしまったなどのトラブル時に、専門技術で大切なデータを復旧できるサービスです。

事前に復旧可能なデータのリストを確認できるため、必要なデータが復旧できるか判断した上で依頼できる安心感があります。

今回の日野自動車の事例のように、社内のIT部署で対応できなかった案件でも復旧できる技術力が強みです。

よくある質問

Q. データ復旧の料金はどのくらいですか？

成功報酬制となっており、調査後に見積書と復旧可能なデータリストを提出します。データが復旧できない場合は作業費用は発生しません。

Q. 他社で復旧できないと言われた媒体でも対応できますか？

高い技術と実績により、他社やメーカーで復旧不可能だった媒体や費用面でキャンセルされた媒体でも対応可能な場合があります。無料の初期調査をお試しください。

Q. 復旧可能なデータは事前に確認できますか？

精密調査後に「復旧可能なデータリスト」を提出するため、必要なデータが復旧できるか事前に確認できます。

Q. どのような媒体に対応していますか？

PC、外付けHDD、SSD、NAS、RAID、サーバー、SDカード、microSDカード、USBメモリ等、幅広い媒体のデータ復旧に対応しています。

Q. 申し込み方法を教えてください

Webサイトから申し込みが可能です。無料の初期調査を実施しています。

