週末に降った雪の影響で、静岡県内では、9日夕方までに300件を超える交通事故が発生。また、伊東市では、家庭につながる給水管が凍結により破裂。その影響で断水被害も発生しています。



週末、静岡県内では広い範囲で雪が降り、あたり一面が真っ白になるほどの積雪が確認されました。この雪の影響はさまざまなところに…。



県警によりますと、県内では、9日夕方までに積雪や凍結による交通事故が伊豆や東部で332件発生したということです。このうち人身事故の件数は23件。いずれも、けがの程度は軽いとみられています。





また、おととい8日から通行止めが続いていた東名高速道路は、10日未明（午前1時）、約38時間ぶりに通行止めが解除されましたが、山間部などでは路面の凍結が続いている可能性もあるため、注意が必要となっています。そして、8日、雪の影響で列車の運転が見合わせになるなど大きな影響を受けた伊東市では、さらなる被害が…。伊東市内では、この寒波の影響で家庭に繋がる給水管の中の水が凍結。これによって膨張した給水管が破裂し、中の水が勢いよく溢れだす状況に・・・これにより異常に水道水が消費される現象が生じ市が水道水を供給する約3万2000世帯のうち最大で約4000世帯に断水の恐れがあるといいます。（地域住民）「きのうの11時半ごろには水不足になって12時にはもうピタッとでなくなって」Q,けさは全然出ない？「全然出ない。困っちゃって」伊東市では、9日、市内3か所に給水車を派遣。24時間で対応をしていますすが、10日、さらに7か所増やし給水への対応を行っているといいます。現段階で、復旧のめどは立っておらず、9日だけで約300件の相談が寄せられ、鳴りやまない問い合わせの対応に追われる中、市の担当者は…。（伊東市 水道課 佐藤 純 課長）「こういう状態なので、ひとりひとりが節水を心がけていただくと、配水池にたまる水の状況も変わるかもしれないので、その辺はぜひお願いしたい」静岡県内各地に大きな影響を及ぼした今回の雪。被害拡大を防ぐためにも注意が必要です。