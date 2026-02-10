７日、海洋インテリジェント大規模モデル「飛魚−１・０」発表会の様子。（広州＝新華社記者／馬暁澄）

【新華社広州2月10日】中国科学院南海海洋研究所と中国石油大学（華東）の共同開発による海洋インテリジェント大規模モデル「飛魚−1.0」が7日、広東省広州で公開された。これは南中国海地域を対象とした海況−大気双方向カップリング・インテリジェント大規模モデルであり、南中国海の気象、科学研究、生態などの分野のインテリジェント化予報に応用することができる。

中国科学院南海海洋研究所の関係責任者の説明によれば、複数項目の中核的な技術革新をベースにした大規模モデル「飛魚−1.0」は海水の温度や塩分濃度などの中核的要素の予報において性能が優れているだけでなく、同時にまた、大循環を精密に描写するなどの能力を備えている。

研究スタッフは次のように説明している。この大規模モデルは気象分野に応用し、台風について予測を行い、防災減災を手助けし、漁民の操業や海上での航行の安全をサポートすることができる。科学研究分野において、大規模モデルは国内外の海洋研究所や大学などに役立たせることができる。生態分野において、大規模モデルは水温、塩分濃度などがサンゴ礁、マングローブなどの生態系に与える大きな影響をシミュレートし、人々に対し効果的な保護措置を講じるよう注意喚起することができる。科学普及教育分野において、大規模モデルはダイナミックな海洋ナレッジグラフの生成に用い、大衆が海洋の神秘をより直観的に理解するのを助けることができる。

専門家は次のように見ている。今回の大規模モデル「飛魚−1.0」の公開は技術レベルの重要なブレークスルーであるだけでなく、さらには海洋のインテリジェント化予報のために新たな技術的パラダイムを提供するものであり、人工知能（AI）は海洋の環境保護、資源開発、気候変動対応などの分野でより大きな役割を果たすことが期待できる。（記者/馬暁澄）