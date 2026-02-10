メジャーリーグから11年ぶりに日本球界復帰を果たした楽天・前田健太投手（37）が9日、BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）に広島時代「常に一緒でした」という2学年下の後輩・中田廉氏（35）とともにゲスト出演。巨人・田中将大投手（37）との投げ合いを熱望した。

今回の番組MCはお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）と、前田にとってはPL学園野球部の8年先輩でもあるフリーアナウンサーの上重聡（45）。

そのなかで「この際だから！教えてマエケンセンパイ!!!」というコーナーをつくって前田を質問攻めすることになった。

そこでレッドがフリップに書いて質問したのが「88世代で一番気が合う人は？一人だけ!!」。

88（ハチハチ）世代とは1988年度に生まれたプロ野球選手の総称で、前田のほかには田中将大、坂本勇人（以上巨人）、柳田悠岐（ソフトバンク）、大野雄大（中日）らがいる。今季で38歳を迎える年齢ながらも現役を続けている息の長い選手が多く、名選手の多い黄金世代として知られる。

この質問に悩んだ末、坂本の名前を挙げたマエケン。その理由も語ったあとで、上重先輩から「逆にマー君とかは同じ投手じゃないですか。その辺の距離感は？」と聞かれた。

これに「将大は…だから…。僕たちの世代をずっと引っ張ってきてれた選手でもあるし、僕もリスペクトを持ってるんで。高校野球（での活躍）もそうですけど、どっちかっていうとリスペクト感が強いですね。背中を追いかけてきた存在だな、みたいな。上重さんと松坂（大輔）さんみたいな関係ではないのかな、と思います」説明したマエケン。

お互いのメジャー時代について聞かれると「西と東で。昔のルールだと4年に1回ぐらいしか当たらないんですよね。今は毎年当たるようになってるんですけど。なので将大と対戦できたのって1回だけしかなくて。投げ合ったことも実は1回もなくて。プロ野球人生で1回もないんですよ」とし、「だから、これから先もしかしたら投げ合えるかもしれないですけど。最後1回ぐらいね、投げ合って…お互い」と語った。

「ず〜っと合わないんですよね。僕がセ・リーグ（広島）の時、彼パ・リーグ（楽天）だし。メジャーでもリーグが違うしっていうので。ずっと合ってこなかったっていうので。それもそれで運命なのかなって」とも口にしたマエケン。

「（88世代で気の合う選手）一人だけって言われたら（坂本だけど）…みんな合いますよ。大野雄大も好きだし、会沢翼とかも好きだし」と88世代の仲間への思いを語ってフォローし、レッドから「じゃあ二人だけだったら？」とさらに詰められると「雄大も好きだしなぁ。みんな好きなんです」とした上で「そんな選ばせないでくださいよ」と苦笑いだった。