メイプル超合金・カズレーザー（４１）、ぺこぱ・松陰寺太勇（４２）が９日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新した。

現在、カズレーザーは、自動車免許取得のために教習所に通っていることを報告。松蔭寺は「え、そうなの？言ってよ！大丈夫？」と驚いた。

カズレーザーは「本当に学科の授業とか超楽しいですもん。教室で勉強するっていうのがめっちゃ楽しいです」と笑顔。

松蔭寺は自身が教習所に通っていた日のことを述懐し「めちゃめちゃダルかったけどな。高校３年生のとき」と苦笑した。

松蔭寺から「仮免はとった？」と聞かれたカズレーザーは「全然まだ。全然いってないです。これから最初の学科の一次試験。運転、次は高速とかあるでしょう？まだ、まだ、そこまでいってないですけど。高速とか全然乗らないから、俺、取らなくていいです」と苦笑した。

松蔭寺は「だめだよ。必須だよ、あれ。高速はオプションじゃねえんだよ。全部やんなきゃだめなんだよ」と笑いながら突っ込んだ。カズレーザーは自動車の運転について「俺は絶対にノロノロ運転しかしない。怖くて、もう。怪我させたくない。本当に怖い。めちゃくちゃ怖い」と率直な思いを明かしていた。