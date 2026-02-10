犬がモノをくわえて頭を振り回す心理

犬がおもちゃをくわえてブンブンと頭を振り回すことがあります。よく見られる行動であり、自分のおもちゃだけでなく、飼い主の靴下やスリッパをくわえてブンブンと頭を振り回すことも好きです。

低い唸り声を上げながら振り回すこともあり、乱暴にも見えるかもしれません。怒っているようにも見えてしまうことがありますが、この行動には犬の様々な心理が関係しています。

1.狩りの疑似体験をしている

犬がモノをくわえて頭を振り回すのは、狩猟本能による行動であると言えます。

獲物を追い、捕え、仕留めるまでが一連の流れであるとすれば、モノをくわえてブンブンと頭を振り回すのは、捕えた後の仕留めるための行動でしょうか。

少し乱暴な表現になってしまいますが、肉食動物が獲物をくわえて頭を振るのは、獲物の動きを止めるためでもあり、息の根を止めるためでもあります。

犬が遊びの一環としてモノをくわえて頭を振り回すのは、狩猟の疑似体験を楽しんでいるところなのでしょう。

2.楽しくて興奮している

犬がモノをくわえて頭を振り回すのは、楽しくて興奮しているからです。

おもちゃで遊んでいるとき、よくブンブンと頭を振り回します。あまりにも勢いがつきすぎてしまったとき、おもちゃがビューンッ！と飛んでいってしまうこともあります。

その飛んでいってしまったおもちゃを追いかけることも、また犬にとっては楽しい遊びなのでしょう。

あまりにも興奮しすぎてしまったときは、一旦、遊びを中断しましょう。怪我やトラブルを防止するためにも、犬を落ち着かせることが大切です。

3.エネルギーとストレスを発散させている

犬がモノをくわえて頭を振り回すのは、エネルギーとストレスを発散させるためです。

活動量や運動量が足りていないとき、モノをくわえて頭を振り回すことがあります。刺激が足りずにストレスを抱えてしまったときにも、興奮気味にモノをくわえて頭を振り回すことがあります。

「体を動かしたい！」という欲求が行動としてあらわれているのです。衝動的におもちゃ以外のモノもくわえて振り回してしまうことがあるため注意しましょう。

4.所有欲や独占欲

犬がモノをくわえて頭を振り回すのは、所有欲や独占欲のあらわれです。

「大切なものを守りたい」という本能による行動です。お気に入りのおもちゃをくわえてブンブンと振り回すのは、「これは私のものだぞ！」と主張しているのです。

他人や他犬の目の前でよく見られる行動です。おもちゃの奪い合いによる犬同士の喧嘩やトラブルに注意しましょう。

5.達成感や満足感を味わっている

犬がモノをくわえて頭を振り回すのは、達成感や満足感を味わっているところです。

狩猟本能による行動で、「獲物を捕まえたぞ！」「獲物を仕留めたぞ！」という感覚を持ち、頭を振り回すことで、その強い達成感と満足感が味わえるのです。

犬がモノをくわえて頭を振り回すときの注意点

人や他犬に対して攻撃的になるとき、モノを放してくれないとき、人の手に咬みつこうとするときは、注意しなければなりません。

まずは絶対にモノを奪おうとしないことです。思わず咬みついてしまうことがあります。モノが小さければ飲み込んでしまう恐れがあります。

普段から「ちょうだい（放せ）」のトレーニングをしておくことが必須です。

飼い主の「ちょうだい」や「放せ」の合図でモノを放すことができないときは、無理に奪うことはせず、可能であれば、おやつと交換しましょう。

まとめ

犬がモノをくわえて頭を振り回す心理を

狩りの疑似体験をしている 楽しくて興奮している エネルギーとストレスを発散させている 所有欲や独占欲 達成感や満足感を味わっている

犬がモノをくわえて頭を振り回すのは、狩猟本能のある犬にとって自然な行動であると言えます。

乱暴に見えてしまうかもしれませんが、犬が体と心のバランスを保つために必要な行動なのです。

(獣医師監修：寺脇寛子)