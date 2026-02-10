ストリートアーティスト トミー・ゲレロが、ビルボードライブ東京で4月21日に来日公演を開催する。

（関連：Van Halen、再生数急増でバイラルチャートにも影響 “ハードロックの市民権獲得”に寄与したギタリストの功績）

サンフランシスコ出身の彼は、スケートボードチーム Bones Brigadeの最年少メンバーとしてキャリアをスタート。その後音楽活動を本格化し、デビューアルバム『Loose Grooves & Bastard Blues』（1998年）はロングセラーを記録。これまでにオリジナルアルバム11枚をリリースしている。

近年はリリースのたびに大規模なツアーを行い、日本各地でも精力的にライブを展開。日本国内では、書き下ろし楽曲「Mayo（It Gets Heavy）」が起用されたキユーピーのCMでも広く知られている。

今回の来日公演では、盟友 ジョッシュ・リッピをベースに迎え、観る者をひとときの現実逃避へと誘う、極上のライブを披露する。

なお同公演のチケットは、2月14日正午よりClub BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）が受付開始となる。

（文＝リアルサウンド編集部）