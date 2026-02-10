米の甘みが際立つ、シンプルな味付けの煎餅 帰省の手土産に迷ったらこれ！
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタ東京のおせんべいの店『富士見堂』です。
『富士見堂』東京鈴せんべい（14袋）1150円
煎餅に餡を挟んだ「あんこ天米」が人気だが、ほかの煎餅もレベルが高い。「だし醤油」はすっきりと香り高く、「かつお七味」はカツオ節感の強さに驚き。揚げせんは「焼塩」と「甘醤油」。シンプルな味付けが米の甘さを引き出す。銀の鈴の形も東京駅らしく万人ウケならコレ。
［店名］『富士見堂』
［住所］グランスタ東京改札内地下1階・銀の鈴エリア
［電話］03-3211-8011
［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）
［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分
※画像ギャラリーでは、東京駅の“ここでしか買えない”手土産ベスト5の画像がご覧いただけます。
2026年1月号