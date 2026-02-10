全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタ東京のおせんべいの店『富士見堂』です。

『富士見堂』東京鈴せんべい（14袋）1150円

煎餅に餡を挟んだ「あんこ天米」が人気だが、ほかの煎餅もレベルが高い。「だし醤油」はすっきりと香り高く、「かつお七味」はカツオ節感の強さに驚き。揚げせんは「焼塩」と「甘醤油」。シンプルな味付けが米の甘さを引き出す。銀の鈴の形も東京駅らしく万人ウケならコレ。

『富士見堂』東京鈴せんべい（14袋）1150円

『富士見堂』東京鈴せんべい（14袋）1150円

『富士見堂』東京鈴せんべい（14袋）1150円

グランスタ東京『富士見堂』

［店名］『富士見堂』

［住所］グランスタ東京改札内地下1階・銀の鈴エリア

［電話］03-3211-8011

［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、東京駅の“ここでしか買えない”手土産ベスト5の画像がご覧いただけます。

撮影／鵜澤昭彦、取材／井島加恵、スタイリング／中山暢子

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

【画像】東京駅の“ここでしか買えない”手土産特集、おすすめ5店を一挙公開！（9枚）