「躓く姿が想像できない。層が厚すぎる」アーセナル優勝で決まり？ 伝説的ロックスターの見解「リバプールはどうした？シティは正直…」
伝説的ロックバンド『Oasis』のメンバーで、大のマンチェスター・シティファンで知られるノエル・ギャラガー氏が、英メディア『talkSPORT』の取材に対応。プレミアリーグ首位を走るアーセナルについて語った。
極めて厚い選手層を誇るアーセナルは、ミケル・アルテタ監督のもと開幕から好調を維持。残り13試合で２位のシティに勝点６差をつけており、2003-04シーズン以来のリーグ制覇の可能性を日増しに高めている。
ノエル氏はライバルクラブの強さを率直に認め、こう考えを示した。
「彼らが躓く姿が想像できない。選手層が厚すぎるんだ。彼らがヘマをするのを待ちながら全試合を観てきたが、彼らは簡単に流れを変えられる。スタメンで起用されるべき５人の選手を途中投入できる。アーセナルの優勝を望んじゃいないが、今年は彼らの年だと認めざるを得ない。５年間かけて築き上げてきた結果だ。今がその時だ」
58歳のロックスターは一方で、「これはアーセナルが特に優れているからではない」と主張。「彼らはプレミアリーグ史上偉大なチームとして記憶されることはないだろう。トップ10にも入らない」と言い放った。
「追いかけるチームが十分ではないからだ。チェルシーは準備ができていない。リバプールは一体どうした？シティは...正直言って、２位にいることに驚いている。
アーセナルは上手くバランスが取れている。守備は抜群だし、中盤から...特別優れているわけではないが、バランスが良い。そして安定している。それがリーグ優勝をもたらすんだ。古参たちが口を揃えて言う格言がある。『ストライカーは試合を勝ち取るが、守備陣はタイトルを勝ち取る』だ。まさにそれが今起きようとしている」
25試合で49得点17失点。ノエル氏の言う通り、バランスの取れたアーセナルが12年ぶりに歓喜の瞬間を迎えるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
