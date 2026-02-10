日銀跡地「3月にも協議会」活用探る

石川県金沢市中心部にある日本銀行金沢支店の跡地をめぐり、金沢市は3月にも地元関係者らを交えた協議会を開き、活用方法などについて議論する方針です。

金沢市香林坊にある日銀金沢支店の跡地について、金沢市は45億円8000万円で、日銀から土地と建物を取得することで合意していて、2026年5月から長期休館に入る金沢21世紀美術館の仮移転先として改修する予定です。

10日開会した金沢市議会で村山卓市長は、3月にも有識者や地元関係者からなる協議会を開催し、建物内の空間や屋外の構造物の活用方法などについて、議論する方針を明らかにしました。

◇金沢市・村山卓市長「街の発展・にぎわいを戻していくためのエンジンとなるような場所。今回その取得と再整備に向けて予算を組んだ。街のにぎわいについてスピード感を持って行っていけるように」

「金沢エムザ」エリアは複合施設で再開発案

金沢駅から金沢市・片町地区にかけての都心軸の再整備をめぐっては、武蔵ヶ辻地区の再開発についても検討が進められていて、地元の協議会からは、金沢エムザなどが入る金沢スカイビルの一帯をホテル・マンション・商業施設の3つの機能を持った複合施設に建て替える案が出されているということです。