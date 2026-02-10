京都の宿「Nazuna 京都 御所／二条城」で″花の交換″を楽しむ体験型バレンタイン企画を実施
Nazunaは2月9日〜15日まで、バレンタイン特別企画「想いを選び、結び、交換する。花のバレンタイン体験」を、宿泊施設「Nazuna 京都 二条城」にて開催する。
Nazuna花のバレンタイン体験
同イベントでは、一方的に贈るのではなく、滞在中に相手を想って1輪の花とリボン、メッセージを選び、互いに交換するプロセスを楽しむ新しいバレンタインの形を提案する。
「Nazuna 京都 御所」宿泊者は、ともに滞在する相手のことを想いながら、ロビーに用意されている色や種類の異なる造花・リボンをお互いに選び、短いメッセージカードを添えて贈ることができる。完成した花はフォトフレームに入れて持ち帰ることができ、旅の思い出として残せる。
期間中のウェルカムスイーツには、ハート型の最中にチョコレートあんを挟んだ特別仕様の和菓子を用意した。花と言葉、リボンを通じて、日頃伝えきれない想いを形にする、同ブランドならではの温かなおもてなしを提供する。
ウェルカムスイーツ
Nazuna花のバレンタイン体験
同イベントでは、一方的に贈るのではなく、滞在中に相手を想って1輪の花とリボン、メッセージを選び、互いに交換するプロセスを楽しむ新しいバレンタインの形を提案する。
「Nazuna 京都 御所」宿泊者は、ともに滞在する相手のことを想いながら、ロビーに用意されている色や種類の異なる造花・リボンをお互いに選び、短いメッセージカードを添えて贈ることができる。完成した花はフォトフレームに入れて持ち帰ることができ、旅の思い出として残せる。
期間中のウェルカムスイーツには、ハート型の最中にチョコレートあんを挟んだ特別仕様の和菓子を用意した。花と言葉、リボンを通じて、日頃伝えきれない想いを形にする、同ブランドならではの温かなおもてなしを提供する。
ウェルカムスイーツ