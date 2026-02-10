アンダーウェアブランド「HIPSHOP」は2月6日、SFアニメの金字塔「宇宙戦艦ヤマト」とのコラボレーションアイテムを、オンラインストアおよび店舗で発売した。

「宇宙戦艦ヤマト」とのコラボレーションアイテム

同コレクションでは、「宇宙戦艦ヤマト」を象徴する戦艦やキャラクターの名シーン、アイコニックなモチーフを大胆にデザインした全6種のボクサーパンツを展開する。パッケージにも名シーンを多用しており、コレクション性の高さもポイントとのこと。

名シーンをデザインしたパッケージ

素材には速乾性と伸縮性に優れたポリエステルを採用し、日常使いからスポーツまで幅広く対応する。

サイズはM・L・LLの3展開で、価格は各2,800円。店頭購入者には先着で、物語の進行を感じさせるオリジナルショッパーを配布する。

オリジナルショッパー