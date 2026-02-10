スリムクラブ真栄田、職質を受ける「動きが鋭すぎたので、疑問になりました！」 バッグの中身は？
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは2月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。職質を受けたことを明かしました。
【投稿】真栄田賢、受けた職質の一部始終
「声は人によっては最強の身分証明書ですな」真栄田さんは、「今しがた、東京駅でさ、東京来て22年で初めて職質受けたよ」と報告。普段は新幹線を品川駅で降りるようですが、この日は寝過ごして東京駅終点に到着したそうです。タクシー乗り場へ向かう際、方向を間違え急転換した動きが「怪しい」と判断され、後ろから警察官に追い掛けられた、と状況を説明しています。
職質の理由は、「動きが鋭すぎたので、疑問になりました！」とのことで、潔白を証明するため自らバッグを開けると、中身はゲーム機の「Nintendo Switch」と「ウーロン茶」だけで、警察官も思わず失笑したよう。
ファンからは、「声で分かって貰えたって良かったですね」「22年間職質されなかったのが奇跡だ」「笑いの神に愛されてる証拠ですね！」「いつも笑わせてもらって心が和みます」「バックの中身は小学生w」「声は人によっては最強の身分証明書ですな」などの声が寄せられました。
「アルコールとシンナーを同時に摂取したような」自身のXで日々の出来事を面白おかしく投稿している真栄田さん。9日の投稿では「駅で、アルコールとシンナーを同時に摂取したようなテンションの女性に話かけられました」と明かしています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)