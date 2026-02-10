【維新】吉村代表“閣内協力了承”の背景語る「いちばん大きいのは選挙」　高市総理が次の内閣改造で維新からの入閣を要請

日本維新の会の吉村代表は、高市総理に対して今後、維新から閣僚を出す意向を伝えたと明らかにしました。高市総理からの正式な要請を受け、「次の内閣改造」での入閣に向けて準備していくということです。



高市政権の発足にあたって去年１０月に結んだ自民党との連立合意以降、維新の会は内閣の大臣ポストに就かない「閣外協力」を続けてきました。



しかし維新の吉村代表は、２月９日夜、高市総理から電話で「次の内閣改造で入閣してほしい」と要請があり、これに対し「閣内に入るべきと考えている」と回答したことを明らかにしました。





（日本維新の会 吉村洋文代表）「今回の選挙を受けて連立政権のアクセル役になる。そして責任を持って進めていく。その観点から、連立の閣内に入るべきだと考えている」１０日、大阪府庁で報道陣の取材に応じたあと、吉村氏はＭＢＳの番組に出演。これまでの「閣外協力」から「閣内協力」に前向きな姿勢に転じた背景について「いちばん大きいのは衆議院選挙」などと話しました。（維新・吉村洋文代表 ＭＢＳの番組で）「やはり一番大きいのは選挙です。これまで自民と維新の連立合意は我々だけでやっている話ですが、今回の選挙で有権者にその信を問うた。我々は連立のアクセル役になると宣言して選挙に突入したので、内閣においても責任を共有して実行するべきだと考えています」吉村代表は週末に行われる予定の維新の役員会で意見を聞き、最終判断するとしています。