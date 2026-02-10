特別なデザートプレート付き。麻布十番のモダン香港レストランで、バレンタイン特別ディナー
HANA HOSPITALITYが運営するレストラン＆バー「MOON FOREST(ムーンフォレスト)月林閣」は2月2日、バレンタイン特別メニューの提供を開始した。期間は2月28日まで。
テラス席からの東京タワー眺望
同店は、麻布十番にあるモダン香港広東料理レストラン。料理はミシュラン星付き店出身のシェフが手がけ、日本の旬食材を活かした繊細な広東料理を味わえる。
「バレンタイン・アニバーサリーコース」(1万5,180円)は、大きな窓から望む東京タワーの夜景を眺めながら、ディナーと2時間の飲み放題が楽しめる。「雲丹をのせた人参のピューレ」「鳥取大山鶏のお茶薫るクリスピーチキン」など全8品で構成。2メッセージ付きのデザートプレートがセットになっており、記念日やデートにおすすめとのこと。
お茶薫るクリスピーチキン
バレンタインデザートプレート
