レゴジャパンは、大人の“好き”や“情熱”をクリエイティブに自分で表現できる大人向けのレゴブロックから、ニューヨークにあるメトロポリタン美術館とのコラボレーションによる「レゴアート Claude Monet＜睡蓮の池に架かる橋＞」を3月4日から販売を開始する。





「レゴアート Claude Monet＜睡蓮の池に架かる橋＞」は、メトロポリタン美術館を代表する、1899年に描かれたクロード・モネの「睡蓮の池に架かる橋」をレゴブロックで再現したレゴセット。デザイナーの遊び心が詰まった同製品は、独自の印象派スタイルを確立したモネの芸術的姿勢にも通じている。



「レゴアート Claude Monet＜睡蓮の池に架かる橋＞」

3179ピースで構成された「レゴアート Claude Monet＜睡蓮の池に架かる橋＞」は、作品の象徴的な睡蓮とともに、モネの繊細な筆致と自然への深い愛を、蝶・花・果物をはじめ、さまざまなレゴブロックのパーツを使用し表現することで、大胆に解釈している。





また、作品中央では、木々を横切る光の線を右上から左下へと走る明るい色のレゴブロックパーツで表現し、構図の象徴である「橋」に情景を固定しながら、見る者の視線を池の広がりへと導く。さらに、組み立てている間は、メトロポリタン美術館のキュレーターであるアリソン・ホカンソン氏が出演する限定ポッドキャストを聴きながら、モネのインスピレーションや芸術性について深く掘り下げるストーリーを楽しむこともできる（英語対応）。そして、完成した作品は、壁掛けに対応したフックが付属しており、自宅の壁に名画を飾るようにディスプレイすることが可能となっている。

［小売価格］2万9980円（税込）

［発売日］3月4日（水）

レゴジャパン＝https://www.lego.com/ja-jp