ホテルニューグランドは、3月9日〜4月28日までの期間限定で、毎年人気の特別商品「大人のお子様ランチ」を販売する。

同ホテル発祥メニューである「シーフードドリア」と「スパゲッティ ナポリタン」、開業時から受け継ぐ伝統のデミグラスソースを添えたハンバーグステーキの、時代を超えて愛され続ける洋食の王道メニューをワンプレートで提供する贅沢なメニューになっている。どれから食べようかと迷ってしまうワクワク感や幼かった頃のレストランへの憧れが蘇ってくる、ノスタルジックな余韻に浸ることができる心浮き立つ食事のひとときを楽しめる。

デザートには、昔ながらの硬めな食感と優しい味わいが嬉しいホテルメイドの「カスタードプリン」を用意、レトロな器や旗が、より一層懐かしさを演出する。デザートはオプションで「プリン・ア・ラ・モード」や季節限定の「抹茶パフェ」に変更可能。昔から変わらないホテルニューグランド伝統の味わいが一堂に味わえる至福の限定メニューを、ぜひ食べてほしいという。

［提供概要］

提供期間：3月9日（月）〜4月28日（火）

提供時間：11:00〜20:30（L.O.）

価格：6，000（税・サービス料込）

提供店舗：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

問合せ：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェまたはレストランリザベーション課／045−681−1841（代）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp