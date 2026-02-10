

「カップヌードル カレー 今だけ謎肉増量」

日清食品は、「カップヌードル 今だけ謎肉増量」「カップヌードル カレー 今だけ謎肉増量」「カップヌードル シーフードヌードル 今だけカニカマ増量」「カップヌードル チリトマトヌードル 今だけ謎肉増量」を2月23日から数量限定で発売する。

1971年9月18日に発売した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、多くの消費者に支持されているインスタントラーメンのNo.1ブランド。

今回、「カップヌードル」が発売55周年を迎えるにあたり、人気具材の“謎肉”と“カニカマ”を増量した「カップヌードル 今だけ謎肉・カニカマ増量」4品を期間限定で発売する。

「カップヌードル」「カップヌードル カレー」「カップヌードル チリトマトヌードル」は“謎肉”を、「カップヌードル シーフードヌードル」は“カニカマ”を、それぞれ約55％増量（通常の「カップヌードル」シリーズとの比較。同社の規格における比較であり、製品の特性上、実際の具材の量には個体差がある）している。パッケージは、各商品の具材をイメージしたキャラクターをあしらい、ぎっしりと入った具材をにぎやかに表現した。

人気具材を思う存分楽しめる、今だけの特別な「カップヌードル」を、ぜひ賞味してほしい考え。

「カップヌードル 今だけ謎肉増量」は、スープと相性の良い、つるみのあるしなやかな麺とのこと。ペッパーをきかせ、しょうゆのコクと香りを引き立たせた、「カップヌードル」のオリジナルスープとなっている。メンマの風味をアクセントに加えた、飽きのこない味わいだとか。具材は“謎肉”(大豆たん白入り豚ミンチ)、たまご、エビ、ミンチポーク (味付豚肉)、ネギ。“謎肉”を約55％増量した。



「カップヌードル カレー 今だけ謎肉増量」

「カップヌードル カレー 今だけ謎肉増量」は、スープの味わいに負けない、つるみのある少し太めのしなやかな麺とのこと。ポークや野菜のうまみが溶け込んだ、まろやかさのある濃厚なカレースープになっている。タマネギの甘みとほどよく香るスパイスのバランスが絶妙な、コク深い味わいだとか。具材は“謎肉”(大豆たん白入り豚ミンチ)、ポテト、ニンジン、ネギ。“謎肉”を約55％増量した。



「カップヌードル シーフードヌードル 今だけカニカマ増量」

「カップヌードル シーフードヌードル 今だけカニカマ増量」は、スープの味わいを引き立たせる、つるみのあるしなやかな麺とのこと。ポークをベースにあさりや野菜のうまみを濃縮した、オリジナルのシーフードスープになっている。紅しょうがでアクセントを加えた、やみつきになる味わいだとか。具材は、“カニカマ”(カニ風味かまぼこ)、キャベツ、イカ、たまご、ネギ。“カニカマ”を約55％増量した。



「カップヌードル チリトマトヌードル 今だけ謎肉増量」

「カップヌードル チリトマトヌードル 今だけ謎肉増量」は、スープの味わいに負けない、コシとつるみのあるしなやかな麺とのこと。トマトの甘みと酸味に、チリペッパーやクミン、オレガノなどのスパイスをきかせたチリトマトスープになっている。ピリッとしたチリの辛さが特長のクセになる味わいだとか。具材は、“謎肉”（大豆たん白入り豚ミンチ）、トマト、キャベツ、コーン、インゲン。“謎肉”を約55％増量した。

［小売価格］各236円

［発売日］2月23日（月）

