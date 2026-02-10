マーゴット・ロビー主演『嵐が丘』IMAX上映決定 頬を寄せ合う2人に“不穏な運命”の予感 新ビジュアル＆特別映像解禁
世界興行収入14.4億ドルを記録し、2023年公開作品で世界No.1の大ヒットとなった映画『バービー』（2023年）の主演・プロデューサーとして注目を集めたマーゴット・ロビーが、新たなプロジェクトとして仕掛ける映画『嵐が丘』。2月27日の公開初日からIMAX上映が決定。日本版IMAXポスターが解禁された。
【動画】キャスト・監督が“新たな『嵐が丘』”の魅力を語る特別映像
本作の原作は、エミリー・ブロンテが1847年に発表した不朽の名作『嵐が丘（Wuthering Heights）』。監督・脚本を務めるのは、『プロミシング・ヤング・ウーマン』（20年）でアカデミー賞脚本賞を受賞したエメラルド・フェネル。本作の原題は『“Wuthering Heights”』と引用符が付いており、原作をベースにしながらもフェネル監督ならではの解釈を加えた“新たな嵐が丘”として描かれる。
物語の中心となるキャサリンとヒースクリフを演じるのは、マーゴット・ロビーとジェイコブ・エロルディ。『キスから始まるものがたり』やドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』で人気を集めたジェイコブは、ギレルモ・デル・トロ監督作『フランケンシュタイン』（25年）での怪物役が高く評価され、「第98回アカデミー賞」助演男優賞にノミネート。いま最も勢いに乗る俳優の一人として注目を浴びている。
解禁された日本版IMAXポスターでは、頬を寄せ合い愛し合うキャサリンとヒースクリフの背後に、荒涼としたヨークシャーの高台が広がり、意味深な二人の表情が不穏な気配を漂わせる。単なるラブストーリーにとどまらない、本作の奥深い魅力を予感させるビジュアルだ。
あわせて解禁された特別映像では、キャストインタビューと本編映像を織り交ぜ、豪華な美術セットの中でマーゴットとジェイコブの演技を「とても雄大ね」と満足そうに見守る監督の姿や、キャサリンとヒースクリフの激しくも切ない関係性を垣間見ることができる。
マーゴットは、「エメラルド版『嵐が丘』ができて嬉しい」「こじれてて体に響く作品よ」と笑みを浮かべ、監督が提示する新しい世界観に心酔する様子を見せる。ジェイコブは、「エメラルドが扱う時代を超えたテーマは、死と欲望、執着だ」と、本作の根底に流れる歪んだ愛の本質を語る。さらに映像では、ヒースクリフがキャサリンへ「世界の果てまで君を追いかける」と熱く語り掛ける場面も収録。フェネル監督の現代的な感性によって〈世紀のラブストーリー〉がいかに鮮烈かつ狂気的に再構築されているのか、その片鱗を感じさせる内容となっている。
場面写真には、荒廃した“嵐が丘”で寄り添うキャサリンとヒースクリフの姿や、豪華な衣装に身を包んだキャサリンの姿などが収められている。キャサリンを支えるネリー（ホン・チャウ）、夫となる富豪エドガー（シャザド・ラティフ）、エドガーが妹のように大切にする純真無垢なイザベラ（アリソン・オリヴァー）ら、運命に翻ろうされる人物たちの姿も明らかになった。
スタッフには、プロダクションデザインにスージー・デイヴィーズ（『教皇選挙』）、衣装デザインにジャクリーヌ・デュラン（『バービー』、『ストーリー・オブ・マイ・ライフ』）、撮影監督にリヌス・サンドグレン（『ラ・ラ・ランド』）ら、アカデミー賞受賞歴を持つ精鋭たちが集結。圧倒的な世界観と映像美に、世界的ポップアイコンのチャーリーxcxが手がける音楽が重なり合い、キャサリンとヒースクリフの“世紀のラブストーリー”は、唯一無二の映像体験へと昇華される。
【動画】キャスト・監督が“新たな『嵐が丘』”の魅力を語る特別映像
本作の原作は、エミリー・ブロンテが1847年に発表した不朽の名作『嵐が丘（Wuthering Heights）』。監督・脚本を務めるのは、『プロミシング・ヤング・ウーマン』（20年）でアカデミー賞脚本賞を受賞したエメラルド・フェネル。本作の原題は『“Wuthering Heights”』と引用符が付いており、原作をベースにしながらもフェネル監督ならではの解釈を加えた“新たな嵐が丘”として描かれる。
解禁された日本版IMAXポスターでは、頬を寄せ合い愛し合うキャサリンとヒースクリフの背後に、荒涼としたヨークシャーの高台が広がり、意味深な二人の表情が不穏な気配を漂わせる。単なるラブストーリーにとどまらない、本作の奥深い魅力を予感させるビジュアルだ。
あわせて解禁された特別映像では、キャストインタビューと本編映像を織り交ぜ、豪華な美術セットの中でマーゴットとジェイコブの演技を「とても雄大ね」と満足そうに見守る監督の姿や、キャサリンとヒースクリフの激しくも切ない関係性を垣間見ることができる。
マーゴットは、「エメラルド版『嵐が丘』ができて嬉しい」「こじれてて体に響く作品よ」と笑みを浮かべ、監督が提示する新しい世界観に心酔する様子を見せる。ジェイコブは、「エメラルドが扱う時代を超えたテーマは、死と欲望、執着だ」と、本作の根底に流れる歪んだ愛の本質を語る。さらに映像では、ヒースクリフがキャサリンへ「世界の果てまで君を追いかける」と熱く語り掛ける場面も収録。フェネル監督の現代的な感性によって〈世紀のラブストーリー〉がいかに鮮烈かつ狂気的に再構築されているのか、その片鱗を感じさせる内容となっている。
場面写真には、荒廃した“嵐が丘”で寄り添うキャサリンとヒースクリフの姿や、豪華な衣装に身を包んだキャサリンの姿などが収められている。キャサリンを支えるネリー（ホン・チャウ）、夫となる富豪エドガー（シャザド・ラティフ）、エドガーが妹のように大切にする純真無垢なイザベラ（アリソン・オリヴァー）ら、運命に翻ろうされる人物たちの姿も明らかになった。
スタッフには、プロダクションデザインにスージー・デイヴィーズ（『教皇選挙』）、衣装デザインにジャクリーヌ・デュラン（『バービー』、『ストーリー・オブ・マイ・ライフ』）、撮影監督にリヌス・サンドグレン（『ラ・ラ・ランド』）ら、アカデミー賞受賞歴を持つ精鋭たちが集結。圧倒的な世界観と映像美に、世界的ポップアイコンのチャーリーxcxが手がける音楽が重なり合い、キャサリンとヒースクリフの“世紀のラブストーリー”は、唯一無二の映像体験へと昇華される。