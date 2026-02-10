菜花の里が運営する「CAFE DULCET」は2月4日から、「DULCET キーマカリー RICE BOWL」「ショコラベリーパフェ」ほか新メニュー5品の提供を開始した。

DULCET キーマカリー RICE BOWL

新メニューは、開店4周年を迎える同店が、これからも多くのお客様に楽しんでほしいという想いをこめて開発した。

「DULCET キーマカリー RICE BOWL」(1,958円)は、和の要素を取り入れたキーマカレーに、千葉県産野菜を使用した季節のサラダを添えた。

「ショコラベリーパフェ」(1,760円)は、濃厚なショコラと甘酸っぱいベリーを重ねた華やかなパフェ。食後でも楽しめるミニサイズ(660円)も用意する。

ミニショコラベリーパフェ／ショコラベリーパフェ

「ほうじ茶ショコララテ」(660円)は、香ばしいほうじ茶にショコラのコクを重ねたドリンク。ホットとアイスを用意する。

アイスほうじ茶ショコララテ／ほうじ茶ショコララテ