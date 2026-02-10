ÆüËÜ¥Ï¥àËÌ»³¡¢155¥¥í¥Þ¡¼¥¯¡¡WBC¤Ø½çÄ´¤ÊÄ´À°
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¹ëÏÓ¡¢ËÌ»³¤¬WBC¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¡£10Æü¡¢²Æì¸©Ì¾¸î»Ô¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç½é¤á¤Æ¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¤ËÅÐÈÄ¡£Ä¾µå¤ÏµåÃÄ¤Î·×Â¬¤Ç155¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎ½Å°ÜÆ°¤Ê¤É¤ÇÎÏ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ëµå¤ËÅÁ¤¨¤ëÎý½¬¤òÂ³¤±¤ë¡£ÂÇ¼Ô8¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¾µå¤Ê¤É¤Ç4»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¡£¡ÖµåÂ®°Ê¾å¤Ë¼ê¸µ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤â¤Î¤¾¤¤¤¿¡£
¡¡WBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â½àÈ÷¤ËÍ¾Ç°¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤âÂç²ñ¸ø¼°µå¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÅÐÈÄ´Ö¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¹ñºÝÂç²ñÂÐºö¤À¤½¤¦¤Ç¡ÖÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£