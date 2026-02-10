小田原漁港で、磯の王者・石鯛を味わう！期間限定フェア「石鯛の戴冠式」を開催
相州村の駅が運営する、漁港の駅TOTOCO小田原内「とと丸食堂」は2月4日〜28日、高級魚石鯛(イシダイ)を主役にしたフェア「石鯛の戴冠式(たいかんしき)」を開催する。
イシダイの戴冠丼(たいかんどん)
期間中は、今が旬で脂がのり、引き締まった身質と上質な旨みが楽しめる石鯛を、多彩なスタイルで提供する。石鯛は、小田原漁港直送の個体を使用する。
「イシダイの戴冠丼」(2,508円)は、石鯛刺身に、しらす・いくら・本まぐろを合わせ、見た目の華やかさと素材の旨みを両立させた丼。「イシダイの頂丼」(2,728円)は、石鯛に加え本まぐろを用い、中央にはうにやいくらをのせた。
イシダイの頂丼
「イシダイの宝石飯」(2,068円)は、石鯛を中心に、さけ、いくら、サバなどさまざまな海鮮を盛り込んだ宝石飯。
イシダイの宝石飯
「王者のおもてなし定食」(2,838円)は、石鯛の刺身・フライ・あら汁を一度に楽しめる数量限定の定食。
王者のおもてなし定食
イシダイの戴冠丼(たいかんどん)
期間中は、今が旬で脂がのり、引き締まった身質と上質な旨みが楽しめる石鯛を、多彩なスタイルで提供する。石鯛は、小田原漁港直送の個体を使用する。
「イシダイの戴冠丼」(2,508円)は、石鯛刺身に、しらす・いくら・本まぐろを合わせ、見た目の華やかさと素材の旨みを両立させた丼。「イシダイの頂丼」(2,728円)は、石鯛に加え本まぐろを用い、中央にはうにやいくらをのせた。
イシダイの頂丼
「イシダイの宝石飯」(2,068円)は、石鯛を中心に、さけ、いくら、サバなどさまざまな海鮮を盛り込んだ宝石飯。
イシダイの宝石飯
「王者のおもてなし定食」(2,838円)は、石鯛の刺身・フライ・あら汁を一度に楽しめる数量限定の定食。
王者のおもてなし定食