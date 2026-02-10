現在地や予算から、希望のセラピストを即時検索・予約できる出張マッサージアプリ誕生
ライフエンターテイメントは2月1日、希望の条件やエリアでセラピストを即時検索・予約できる出張マッサージアプリ「PrimeGo(プライムゴー)」をリリースした。
アプリで、希望の条件やエリアでセラピストを即時検索・予約できる
同アプリは、テレワークの普及などで高まる場所や時間にとらわれないリラクゼーション需要に応え、予約の取りにくさや料金の不透明さといった課題を解決するために開発した。
位置情報を活用し、自宅や出張先などの現在地周辺から対応可能なセラピストをすぐに探すことができる。予算やもみほぐし、タイ古式などのメニューに合わせて手軽に比較でき、自分に合ったサービスを納得の価格で選択できる。
当日予約に加え早朝や深夜にも対応している。
対応OSはiOS、Android。ダウンロードは無料(施術料金はセラピストにより異なる)。
