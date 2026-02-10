鈴木福「人生でもトップクラスにうまくできた」手作りオムライス披露「昔ながらの洋食屋さんみたい」「シンプルで美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/10】俳優・鈴木福が2月9日、自身のInstagramを更新。手作りのオムライスを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳子役出身俳優「人生でもトップクラス」洋食屋風シンプルオムライス
鈴木は「今日は2／9（ふく）の日ですね〜」「急に作りたくなってオムライス作りました」とつづり、オムライスの写真を投稿。綺麗に卵で包まれたオムライスを掲げたセルフィーを披露し「人生でもトップクラスにうまくできた」と満足そうに続けている。
この投稿には「シンプルで美味しそう」「昔ながらの洋食屋さんみたい」「料理上手でかっこいい」「完成度高い」「食べてみたい」「作ってほしい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【写真】21歳子役出身俳優「人生でもトップクラス」洋食屋風シンプルオムライス
◆鈴木福「人生でもトップクラス」手作りオムライス披露
◆鈴木福の投稿に反響
