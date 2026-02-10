『コーヒープリンス』出演俳優（42）、結婚3年で第1子誕生！妻は少女時代デビュー候補出身

ドラマ『コーヒープリンス1号店』などで知られる俳優キム・ドンウク（42）が、結婚から3年で父親になった。

2月10日、キム・ドンウクの妻で、少女時代のデビューメンバー候補だったことで知られるステラ・キムが、個人SNSに「rowan grace kim」というメッセージとともに写真を投稿した。

公開された写真には、赤ちゃんの小さな口元や、やさしくあやす手の様子が収められている。別のカットでは、赤ちゃんの手にそっと触れる、微笑ましい瞬間も写されていた。

またステラ・キムは、練習生時代を共に過ごした少女時代・スヨンの誕生日パーティーに出席したことを明かし、「ローワンが生まれてから、母親として初めて外出した夜」とコメントを添えている。

なお、キム・ドンウクとステラ・キムは、2023年12月22日にソウルの明洞（ミョンドン）聖堂で結婚式を挙げた。

当時、花嫁は“美貌を備えた才女”として紹介されていたが、その後、少女時代とともにデビュー準備をしていたSMエンターテインメントの練習生出身であることが明らかになり、大きな話題を集めた。

