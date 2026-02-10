¡ÚPR¡ÛAI¸¦µæ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆüËÜ¡¦UAE¤ÎÌ¤Íè¡¡¥¢¥Ö¥À¥Óºß½»¤Î¶µ¼ø¡¦³ØÀ¸¤é¤¬Åìµþ¤Ç¥»¥ß¥Ê¡¼¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
AI¤ÈUAE¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¡£¸½ÃÏ¤ÎÃÏ¿Þ¤Ê¤É¤òÅê±Æ¤·¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡á2025Ç¯12·î¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®Ä«Æü¥Û¡¼¥ë
¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Ç¿Ê¤à¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤ÈUAE¤Î¸òÎ®¤ò¤è¤ê²ÃÂ®¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¼¡À¤ÂåAI¸¦µæ¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥ê¥¢¥ë¡ÁÆüËÜ¡ßUAE¤Ç¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬2025Ç¯12·î¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®Ä«Æü¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£UAE¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ë¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ìó60¥«¹ñ¤Î³ØÀ¸¤¬½¸¤¦AIÆÃ²½·¿¤ÎÂç³Ø±¡¡Ö¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¶¥¤¡¼¥É¿Í¹©ÃÎÇ½Âç³Ø¡×¡ÊMBZUAI¡Ë¤Î¶µ¼ø¤ä´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢AI¤ÎÌ¤Íè¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°¡¦¸åÊÔ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤¬2025Ç¯1·î¤ËUAE¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¥ß¥É¥ë¥¤¡¼¥¹¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤¬¼çºÅ¤·¡¢MBZUAI¤¬¶¦ºÅ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃæÅì¶¨ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¤¬¸å±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¶¥¤¡¼¥É¿Í¹©ÃÎÇ½Âç³Ø¡ÊMBZUAI¡Ë
À¤³¦½é¤ÎAIÆÃ²½·¿Âç³Ø±¡¡£7¼óÄ¹¹ñ¤Ç¹½À®¤¹¤ëUAE¤¬¡¢2031Ç¯¤ËAI¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î¼óÄ¹¹ñ¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ë19Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿¡£Î©ÃÏ¾ì½ê¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³èÍÑ¤ÎµòÅÀÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¹¥À¡¼¥ë¥·¥Æ¥£¡£Á´³Û¾©³Ø¶â¤äÀ¸³èÈñ¤Ê¤É¤ò»Ùµë¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
MBZUAI¤Î¥Ü¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥óÉû³ØÄ¹
¡ÚÂè1Éô¡Û¥Ü¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥óMBZUAIÉû³ØÄ¹
¥»¥ß¥Ê¡¼ËÁÆ¬¤Ç¤ÏMBZUAI¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥Ü¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥óÉû³ØÄ¹¤¬¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ÈMBZUAI¤Î³µÍ×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¡¦¸¦µæ¼Ô¤Ë¸òÎ®¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¸ÀÍ×»Ý¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»°±ººÚÅ¦¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ä¸¦µæ¤ËÎÏ¡×¡Ö¶µ°÷¿ô145¿Í¢ª5Ç¯¸å500¿Í¤Ø¡×
UAE¤Î¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ø¤ÏÆüËÜ¤«¤éËèÆüÄ¾¹ÔÊØ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ÆÊÒÆ»Ìó11»þ´Ö¡£Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ¤«¤éÄ¾¹ÔÊØ¤Î¤¢¤ëUAE¤Î¥É¥Ð¥¤¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ´ÖÈ¾¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¡£
ËÜ³Ø¤ÏÀßÎ©¤«¤éÌó5Ç¯¡£¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¶¥¤¡¼¥É¤È¤¤¤¦UAEÂçÅýÎÎ·ó¥¢¥Ö¥À¥Ó¼óÄ¹¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿Âç³ØÌ¾¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀßÎ©¤È¹ç¤ï¤»¡¢UAE¤¬¹ñ¤È¤·¤ÆAIÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ËAIÂç¹ñ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤ÎµòÅÀ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¹ñÊÌÈæ³Ó¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤ÎAI³èÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ë¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ï·÷³°¤À¤Ã¤¿UAE¤Î¥é¥ó¥¯¤¬ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¤òÈ´¤¤¤Æ¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÀß·×¤Ï¡¢Âç±ÑÇîÊª´Û¤ÎÆþ¤ê¸ýÉôÊ¬¤ä¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®µÄ²ñ¿·µÄ»öÆ²¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·úÃÛ²È¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Á°¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¶áÂåÅª¤«¤Ä¥¨¥³¤ÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ØÀ¸¤ÏÌó700¿Í¤¬Ìó60¥«¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤¬100¿ÍÍ¾¤ê¤¤¤ë¤¬¡¢»Ä¤ê¤Ï½¤»Î¤ÈÇî»Î¤¬È¾¡¹¡£¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢´°Á´¾©³Ø¶âÀ©¤Ç¡¢³ØÈñ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀ¸³èÈñ¡¦ÊÝ¸±¤ä¹Ò¶õ·ô¤Þ¤Ç´Ý¤´¤ÈÂç³Ø¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1Ç¯ÌÜ¤Ï³ØÀ¸ÎÀ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢2Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÏÂç³Ø³°¤Ë½»¤Þ¤¤¤ò¼Ú¤ê¤ë¤¿¤á¤Î¼êÅö¤¬ÊÌÅÓ½Ð¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¦µæ¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æþ³Ø±þÊç¤Ë¤Ï¡¢ÍúÎò½ñ¡¢À®ÀÓ¾ÚÌÀ½ñ¡¢¿äÁ¦¾õ¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢Çî»Î²ÝÄø¤Ë¤Ï¸¦µæ·×²è¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥¶¥ë¡×¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£±þÊç¸å¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿ô³Ø¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¢AI¤Î´ðÁÃÅª¤Ê»î¸³¤â¤¢¤ë¡£
¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÀßÎ©»þ¤«¤éAI¸¦µæ¤¢¤ê¤¤ÎÁÈ¿¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£µ¡³£³Ø½¬¡¢²èÁü½èÍý¡¢¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢ºÇ¶á¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢26Ç¯¤«¤é¤Ï·×»»À¸Êª³Ø¤Ê¤É¡¢±þÍÑ²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊHCI¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤¬¿Í´Ö¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤â»Ï¤á¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Î¸¦µæ»öÎã¤òÆó¤Ä¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡×¡£¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Î¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤ò¥¼¥í¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£À¤³¦Åª¤Ë¤ß¤ÆÏÃ¼Ô¤ÎÂ¿¤¤¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Î´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Ìó2Ç¯Á°¤Ë½éÂå¡ÖJais¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¹¡Ë¡×¤ò¡¢ºÇ¿·¤Î¡ÖJais2¡×¤ò¤Ä¤¤ÀèÆüÈ¯É½¤·¤Æ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬ÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤ò³°Éô¤ËÏ³¤ì¤Ê¤¤·Á¤Ç±þÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë¸Â¤é¤ºÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢AI¤Ç°åÎÅ¡¦·ò¹¯¤Î¸þ¾å¤äÇÀ²È¤Ø¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ä¸¦µæ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶µ°÷¿ô¤Ï25Ç¯Êë¤ì»þÅÀ¤ÇÌó145¿Í¡£¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²èÁü²òÀÏ¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢µ¡³£³Ø½¬¤Ê¤É³ÆÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶µ°÷¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò5Ç¯¸å¤Ë¤Ï400¿Í¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¡¢AI¤Î±þÍÑ¤Ë¤âÅê»ñ¤òÁý¤ä¤¹¡£²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¾Íè·¿¤ÎÂç³Ø¤À¡£
¡ÚÂè2Éô¡ÛÀèÆÉ¤á¤ÌAI»þÂå
¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëMBZUAI¤Î´¥·òÂÀÏº¶µ¼ø¤È¡¢À¸»º¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç¤ÎAIµ»½Ñ³èÍÑ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£²Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¼¯»ÒÌÚ¹¨ÌÀ¼ÒÄ¹¤¬ÂÐÃÌ¡£AI¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤¿Î¾¹ñ¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢º£¸å¤Î¿¦¶ÈÁªÂò¤Ê¤É¡¢AI¤Î¿Ê²½¤Ë¿Í´Ö¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ê¹ÔÌò¤ÏµÜÃÏ¤æ¤¦¡¦Ä«Æü¿·Ê¹GLOBEÊÔ½¸Ä¹¤¬Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¼¯»ÒÌÚ¡¦²£²Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ÒÄ¹¡Ê±¦¡Ë¤ÈÄ«Æü¿·Ê¹GLOBE¡¦µÜÃÏÊÔ½¸Ä¹
´¥¡¦MBZUAI¶µ¼ø¡Ö¤Þ¤º1²ó¡¢ÀìÌçÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¡×
¼¯»ÒÌÚ¡¦²£²Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ÒÄ¹¡Ö¿¦¿Íµ»¡¢AI¤¬±Û¤¨¤Æ¤Þ¤¿¿Í´Ö¤¬¾å¤ò¤¤¤¯¡×
µÜÃÏ: ´¥ÀèÀ¸¤«¤é¤ß¤¿Âç³Ø¤ÎÍÍ»Ò¤È¼«¿È¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¥: ¶µ°÷¤«¤é¤ß¤¿Ì¥ÎÏ¤ò2ÅÀ¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¡£ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¡¦Ê¸²½¡¦·ÐÎò¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡£°ã¤¦¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤«¤é¿·¤·¤¤¿Í¤â¤¹¤°¤Ê¤¸¤á¤ë¡£
ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤â¤¢¤ê¡¢°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¤ë¸¦µæ¤ò¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½Àè¿ÊÅª¡¦ÆÈÁÏÅª¤ÊAI¸¦µæ¤¬¼¡¡¹À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¼«¿È¤Ï¡¢¡ÖAI¤¬ËÜÅö¤Ë¸À¸ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë´ðÁÃÅª¤Ê¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äí¤ËÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢²æ¡¹¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¤À¡×¤È¤ï¤«¤ë¡£
ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤·¤¿¤¤¡¢´¥¤«¤¹¤Ë¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÂæÌµ¤·¡¢¤È¤¹¤°»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ï¼±Åª¤ÊÃÎ¼±¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô´Ö¤â´Þ¤á¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸À¸ì¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤À¡£
ÀìÌçÅª¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥â¥Ç¥ë¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÃÎ¼±¤ò»È¤Ã¤ÆÆ¬¤ÎÃæ¤òºÆ¹½À®¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬AI¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò²Ê³ØÅª¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÃøÌ¾¿Í¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÇ¯¤äÅÔ»Ô¤Î¿Í¸ý¡¢»³¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤òAI¤¬¤É¤¦³ÊÇ¼¤·¡¢¤É¤¦»È¤¤¡¢¤É¤¦¿äÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ãæ¿È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¡¤ÎAI¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÂÁ´¤ÊAI¤òºî¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜÃÏ: ¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¤â¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´¥: ¼Â¤Ï¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤â¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£AI¤Î²Ê³Ø¤È¡¢Ç¾²Ê³Ø¤äÇ§ÃÎ²Ê³Ø¤òÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾Êý¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬½ÅÍ×¤À¡£
µÜÃÏ: ¼¯»ÒÌÚ¼ÒÄ¹¤Ë¤â¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¼¯»ÒÌÚ: À½Â¤¶È¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¡¢AI¤Îµ»½Ñ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï»º³Ø¶¨Æ±AI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥ó¥È¤ò¼«Î§À©¸æ¤¹¤ë¶¯²½³Ø½¬¤ÎAI¤ò¼ÂÍÑ²½¤·¡¢ÆüËÜ»º¶Èµ»½ÑÂç¾Þ¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë¤Ï¡¢IC¥«¡¼¥É¤ÎSuica¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÉÙ³Ù¤Ê¤É¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Þ¤Ç¡¢¼õ¾Þ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤ËÂ¿¤¯½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¬¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯²½³Ø½¬¤ÎAI¤Ï¡¢°ìÈÖÍÌ¾¤ÊÎã¤¬¥°¡¼¥°¥ë¡¦¥Ç¥£¡¼¥×¥Þ¥¤¥ó¥É¼Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖDeep Q-Network¡×¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤ÎÊý¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯Êø¤·¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¡¢¥Ñ¥É¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤Ë¤Ï¤¸¤¯¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬²õ¤ì¤ÆÅÀ¿ô¤¬Æþ¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¤³¤ÎAI¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡¢2»þ´Ö¤Û¤É»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥íÊÂ¤ß¤Ë¥ß¥¹¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£³Ø½¬¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÀÎ¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢ÊÒÂ¦¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁ´ÉôÊø¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÎ¢¤Ë²ó¤¹¤ÈÂçÎÌÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Þ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÁÀ¤¦¡£¶á»ë´ãÅª¤ÊAI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÀïÎ¬¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥×¥é¥ó¥È¤Ç¼ÂÍÑ²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²¿É´Ëü²ó¤È¤«1²¯²ó¤È¤¤¤Ã¤¿»î¹Ôºø¸í¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò¡¢30²ó¤°¤é¤¤¤Î¼Â¸³¤Ç¼«Î§À©¸æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆàÎÉÀèÃ¼²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ò¼ÂºÝ¤Î¹©¾ì¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Åö¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£
»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ë¤¢¤ëJSR¤Î¹çÀ®¥´¥àÀ½Â¤¥×¥é¥ó¥È¤ÇÆ³Æþ¤·¡¢AI¤¬24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¥Ð¥ë¥Ö¤òÄ´À°¤·¡¢Ìµ¿ÍÀ©¸æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÈÍÑÎÌ¤â40%ºï¸º¤Ç¤¤¿¡£
¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¤â¡¢¹ñ±ÄÀÐÌý²ñ¼Ò¤Î¥×¥é¥ó¥È¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹ñ±ÄÀÐÌý²ñ¼Ò¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²£²ÏÅÅµ¡¤ÏÀÐÌý²½³Ø¤Î¥×¥é¥ó¥È¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Î²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢UAE¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´¥¡¦MBZUAI¶µ¼ø
´¥¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î¤Ê¤¤Èó¾ï»þ¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡©¡×
¼¯»ÒÌÚ¡ÖÁÛÄê³°¤ÎÀã¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡È¸½¾ìAI¡É¡×
µÜÃÏ: ÆüËÜ¤Ë¤ÏÂå¡¹ÃÎ¼±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¿¦¿Íµ»¤ÎÊ¬Ìî¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤âAI¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼¯»ÒÌÚ: »ä¤ÏÃÖ¤´¹¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡Go¡×¤È¤¤¤¦AI¤¬°Ï¸ë¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÇË¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤À¤³¦²¦¼Ô¤Ï¤¹¤´¤¯¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈAI¤Ë¶µ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¿Í´Ö¤¬¹â¤ß¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£AI¤¬¿Í´Ö¤ò±Û¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿¿Í´Ö¤¬±Û¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÎÉ¤¤´Ø·¸¤À¤È»×¤¦¡£¥×¥é¥ó¥È¤Ç¤âAI¤ÎÁàºî¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎÊý¤¬¡Ö¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë¡£
´¥: ¶¯²½³Ø½¬AI¤ò¼ÂºÝ¤Î¥×¥é¥ó¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ê¿¾ï±¿Å¾¤Î¤È¤¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤ëÈó¾ï»þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¼¯»ÒÌÚ: 30²óÄøÅÙ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç³Ø½¬¤¹¤ëAI¤ò²æ¡¹¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊAI¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¥×¥é¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«µ¯¤¤ÆÂç»´»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦AIÆ³ÆþÁ°¤«¤é°ÂÁ´ÊÛ¤¬Â¿¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ»½Ñ¤Ç°ÂÁ´¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢AI¤òÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£JSR»ÍÆü»Ô¹©¾ì¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢·±Îý¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Àã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥É¥¥É¥¤·¤¿¤¬¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤¤Á¤ó¤ÈÆ°¤¯¡£
AI¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤È¤Ï¡©
´¥¡Ö¤¢¤Î»º¶È¡¦²ñ¼Ò¤¬Âç¾æÉ×¡¢¤È¤¤¤¦Áª¤ÓÊý¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×
¼¯»ÒÌÚ¡Ö³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×
µÜÃÏ: ¤¤¤Þ¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢AI¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´¥: Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¡¢AI¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤»º¶È¤Ï¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£AI¤ò¤º¤Ã¤È¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÌ´¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å5Ç¯¤è¤êÀè¤ÏÃ¯¤â¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤½¤³¤Î»º¶È¡¢¤¢¤½¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÏÂç¾æÉ×¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÁª¤Ö¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤à¤·¤í¡¢¼Ò²ñ¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢¿·¤·¤¤ÀìÌçÀ¤ò¼¡¡¹Áý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤¬·ë¶É¤Ï½ÅÍ×¤À¤í¤¦¡£
¼¯»ÒÌÚ: ¤¤¤ÞÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÇ½¤¬Èó¾ï¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¥¦¥§¥Ö¾å¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó¤Ï¿Í´Ö¤è¤ê¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤¬¾å¼ê¤ËÅú¤¨¤ë¡£
ÊÛ¸î»Î¡¦ÊÛÍý»Î¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ë¡Îá¤äÈ½Îã¤Ê¤É¤ÎÃßÀÑ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë»Å»ö¤Ï¼Â¤Ï´í¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢AI¤Î³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤«¿·¤·¤¤²¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡£
µÜÃÏ: ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤éUAE¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¡£
´¥: »ä¤Ï2Ç¯Á°¤Ë»Ò¤É¤â¤âÏ¢¤ì¤Æ²ÈÂ²¤Ç°Ü¤ê¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¶ìÏ«¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Îµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤«¤é¤¿¤Þ¤Ë½Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¡£
Ãæ¤Ç¤â¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¹Ô¤Àè¤À¤È»×¤¦¡£
½¤»Î²ÝÄø¡¦Çî»Î²ÝÄø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌäÂêÀßÄê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢²áµî¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤òÄ´¤Ù¡¢¿Í¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹Í¤¨¤ëÎÏ¤òËá¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ºÇ½é¤ËÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÀìÌçÀ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¸¦µæ¤ò¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢°ì²óÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ëÈë·í¡¢ÎÏ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£AI¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢²¿¤«¤ÎÀìÌçÀ¤òºÇ½é¤Ë°ì²ó¤Ä¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤À¤í¤¦¡£
¼¯»ÒÌÚ: ´¥ÀèÀ¸¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤âÇî»Î¹æ¤ÏÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¦µæ¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤«¡¢ÏÀÊ¸¤ÎÆÉ¤ßÊý¤äÀèÀ¸¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤Ê¤É¤Ò¤È¤È¤ª¤ê¤ä¤Ã¤¿¡£Åö¼Ò¤Ë¤¤ÆAI¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤ÆÆÍÇË¤Ç¤¤¿¡£
¤¤¤Þ¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤ÇÎø°¦ÁêÃÌ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢À¸À®AI¤ò»È¤¦¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ´¤ÙÊª¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿Í´Ö¤¬»×¹Í¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥»¥¹¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
´¥: ¹Í¤¨¤¿¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤âÂç»ö¤À¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤³¤½¡¢¤½¤Î¿Í¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ú¥È¥ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¹Í¤¨¤ëÎÏ¤òÃÃ¤¨Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¶ÚÆù¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Æ¬¤â¡¢¤¤¤Þ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ëÎÏ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼¯»ÒÌÚ: »ä¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤ÎÅú¤¨¤Ï¡ÖÊÐº¹ÃÍ50¤À¤è¡×¤È¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡Ö¤¹¤²¤¨¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï50°Ê²¼¡£¸¦µæ¤È¤«¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤ÈÊÐº¹ÃÍ60¤ä70¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¼«Ê¬¤Ç°Õ¼±¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ÎÆüËÜ¤ß¤¿¤¤¤ÊÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¸¦µæ¤ò°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¸åÊÔ¤ØÂ³¤¯¡Û