プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが１０日、都内で記者会見し、デビュー１５周年記念大会「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ 〜Ｃｈａｐｔｅｒ Ｘ〜」の対戦カードを発表した。

６人タッグマッチスターダムのフワちゃんがＸ、ＸＸと組みマーベラスの暁千華、Ｘ、ＸＸと対戦する。

昨年１２月にスターダムで再デビューしたフワちゃんは、会見に欠席したが以下のコメントを寄せた。

「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ記者会見をごらんのみなさま、お世話になっております。プロレスラーになりましたフワちゃんです。

年末から女子プロレス団体スターダムに所属し日々精進しながら頑張っているのですが、今日、こうしてようやくみなさまにＳａｒｅｅｅさんとの関係をお話することができるのを心よりうれしく思います。

さかのぼること１年前。プロレスに挑戦したいとぼんやり考えはじめてたころ、いろいろあったもんで、情報の漏えいにビビリまくっていた私はプロレスの練習を始めたいけど、言ったらみんなにバレるかもという状況にがんじがらめになり、海外の誰も私のことを知らない道場に乗り込んで練習をするという極論に出ます。

そんな状況の中で唯一、日本で誰にも言わずこっそり練習を見ていただいていたのがＳａｒｅｅｅさんと伊藤（薫）さんでした。当時はとにかく誰にもバレないように私のＬＩＮＥの名前をＦに変えてくれたり、中国でやる試合にマスクをかぶって出そうとしてくれたり、なつぽいさんとバッタリ会った時もこれには触れないよって顔をして乗り切ってくれたり、毎日いろんな工夫をしながら内緒で練習を見ていただいたＳａｒｅｅｅさんには感謝しかありません。

そんな恩人のＳａｒｅｅｅさんが１５周年を迎えて横浜武道館というすばらしい会場で自主興行をするとのこと。ここに乗り込まないバカがいるかよ。

プロレスのご恩は、プロレスで返させていただきます。３月２２日、待っとけよ」

対戦する暁は会見で「プロレスラーは練習して練習してやっと試合ができるものだと思っています」と切り出すと、フワちゃんに「どこの新人か、よくわかりませんけど、派手なコスチューム着て、いろんな技練習してやっているんじゃないでしょうか」と切り捨て「私の最大の武器は全女式押さえ込みです。これが私の技です」と明かし「この試合で真の強さを見せつけたい」と宣言した。

◆３・２２横浜武道館決定済みカード

▼Ｓａｒｅｅｅ１５周年記念スペシャルタッグマッチ 時間無制限１本勝負

Ｓａｒｅｅｅ、彩羽匠 ｖｓ 朱里、橋本千紘

▼スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

伊藤薫 ｖｓ なつぽい

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

ＣｈｉＣｈｉ、叶ミク ｖｓ 里奈、藤原あむ

▼６人タッグマッチ ２０分１本勝負

暁千華、Ｘ、ＸＸ ｖｓ フワちゃん、Ｘ、ＸＸ

▼シングルマッチ １０分１本勝負

望天セレネ ｖｓ 古沢稀杏