¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÃË½÷¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×Í½Áª¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÆüËÜÀª¤¬Î×¤à¡£¥á¥À¥ë¤Ø¤ÎÂ´·¤é¤·¤È¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤ÏÃË»Ò2Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëÊ¿ÌîÊâÌ´¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¡£Ê£¿ô²Õ½ê¤Î¹üÀÞ¤Ê¤É¤òÉé¤Ã¤¿1·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë°ÊÍè¤Î¼ÂÀï¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£½÷»Ò¤ÏÁ°²óÂç²ñ3°Ì¤ÎÉÚÅÄ¤»¤Ê¡Ê±§º´ÈþSC¡Ë¤é¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼Ê£¹çÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏÉô¶ÇÅÍ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤Ç¾å°Ì¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Î¿¹½Å¹Ò¡Ê¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬º£Âç²ñºÇ½é¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î»³ÅÄÏÂºÈ¡Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥Ã¥È¡Ë¤é¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë