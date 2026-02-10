歌手のダイアモンド☆ユカイ（６３）が喉の腫瘍除去手術を１月２６日に受け、２８日に退院していたことを１０日、発表した。

術後は医師の指示のもと、約１週間の安静期間を経て、現在は順調に回復。予定している３月１４、１５日（日）に東京・有楽町のＩ’Ｍ Ａ ＳＨＯＷで行われるロッキンミュージカル「シン・シャドウブラウン＆ブラックパイレーツの冒険 Ｐａｒｔ２」は開催する。

「この度、ダイアモンド☆ユカイは、術後は医師の指示のもと、約１週間、沈黙の七日間。歌えない、喋れない、吠えられない。ロッカーにとっては、なかなかの修行期間でしたが、現在は問題なく回復しております」。

続けて「思えば、生まれついての不器用で自己肯定感も低かった冴えない少年に、天がくれた唯一にして最大の武器が『声』でした。その声がロックンロールの光に包まれた瞬間、ダイアモンド☆ユカイが誕生しました。これからの人生の第四コーナーをこの声で、全力で歌い切るため、今回、腫瘍摘出手術に踏み切りました。守るために切る。歌うために黙る。それもロックです」とコメントした。